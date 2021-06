Ait El Hadj devra choisir entre la Belgique et le Maroc: «La préférence, c’est de jouer avec la Belgique mais…»

Le médian d’Anderlecht est en ce moment en pleine préparation avec les espoirs belges. Toujours sous la vareuse noir-jaune-rouge, avant d’enfiler celle du Maroc?

Anouar Ait El Hadj (19 ans) est une des révélations anderlechtoises cette saison. Après avoir glissé du 10 vers les flancs sous Vincent Kompany, le Molenbeekois a inscrit 4 buts en championnat.

Ait El Hadj est en ce moment avec les Diablotins, qui préparent leur déplacement au Kazakhstan, vendredi, en vue de l’Euro 2023.

Mais il est tiraillé entre deux choix: continuer avec la Belgique, comme cela est le cas depuis les U16; ou jouer avec le Maroc, le pays de ses parents.

Un choix difficile, d’autant que le sélectionneur du Maroc, Vahid Halilhodžic, tente toujours de le convaincre. «J’ai eu des contacts récemment avec le staff du Maroc. Mais je leur ai répondu de la même manière qu’à la Belgique. Pour le moment, je suis avec les Diablotins. Ensuite, je me concentrerai sur le club et on verra comment ça avance», a-t-il indiqué à nos confrères de la Dernière Heure.

Sa «préférence est de jouer pour la Belgique», mais va-t-il céder à l’appel des Lions de l’Atlas, qui disputeront la CAN en janvier?