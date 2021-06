Le bureau de poste d’Incourt attaqué

Le bureau de poste d’Incourt a été attaqué cette nuit. Une explosion a fait de gros dégâts à la poste mais également aux différents magasins des alentours.

Une véritable scène de guerre! Cette Incourtoise habite chaussée de Namur, en face du Delhaize, juste au-dessus du bureau de poste qui a été attaqué cette nuit, vers 3 h 30. Elle a du mal à cacher son émotion: «C’était la guerre, pire qu’un cauchemar. Je me suis réveillée après avoir entendu du bruit et des gens crier. J’ai regardé par la fenêtre, il se passait bien quelque chose et au moment où j’appelais la police, une grosse explosion a retenti.»

Le distributeur de billets venait d’en prendre un coup. «Ils ont cassé la porte du bureau de poste pour s’attaquer au distributeur. Son système de sécurité a bien fonctionné puisque les nombreux billets qui traînent par terre sont tous bleus.»

De sa fenêtre, ce témoin a vu une voiture s’en aller «mais impossible de bien voir le numéro de la plaque car il faisait trop noir. Je les ai juste entendus hurler avec un accent étranger. Tout est allé très vite. En moins de cinq minutes ils avaient fait leur coup.»

Ce mercredi matin, la place est interdite à la circulation et les commerces qui s’y trouvent devraient rester fermés encore quelques heures. «Il y a des vitres brisées et du verre partout. Dans mon appartement, les murs sont fissurés, des meubles sont tombés et je n’ai plus de porte.»