L’EMA donne son feu vert à l’extension de la production de vaccins Pfizer à Puurs

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l’approbation de lignes supplémentaires de production et de conditionnement du sérum anti-Covid-19 de Pfizer sur le site de Puurs, peut-on lire mardi sur son site internet. Cela devrait avoir un «impact significatif et immédiat» sur l’approvisionnement du vaccin dans l’Union européenne, selon l’EMA.

Celle-ci a déclaré que les données soumises montrent que l’usine de Puurs est capable de «produire de manière constante des vaccins de haute qualité» et permet donc à Pfizer/BioNTech d’augmenter le volume de vaccins produits sur le site.

Pfizer a réagi et confirmé qu’il continuera à augmenter la capacité de production du vaccin anti-Covid-19 avec BioNTech pour atteindre plus de 2,5 milliards de doses de vaccin dans le monde d’ici 2021. «Nous y parviendrons notamment en développant davantage nos capacités de production, en renforçant notre base de fournisseurs pour les matériaux et les matières premières essentiels, et en ajoutant des options de ‘fabrication sous contrat’ à notre chaîne d’approvisionnement», a indiqué l’entreprise mardi soir. «La recommandation formulée aujourd’hui par l’EMA, concernant les activités de Pfizer sur le site de Puurs, contribuera à nos efforts continus pour fournir plus de 2,5 milliards de doses d’ici 2021 et peut-être davantage d’ici 2022.»