Pour Patrick, la procédure d’euthanasie avance et c’est compliqué

Patrick Lion a entamé une procédure pour se faire euthanasier. Le dossier avance mais «que c’est compliqué», dit le Limalois.

Cela fait 13 ans que Patrick Lion souffre de douleurs lombaires. Le Limalois a tout essayé mais rien y fait au point que voici quelques semaines, il a entamé une procédure pour se faire euthanasier: «Pour ne plus souffrir, il faut mourir», nous disait-il en mars dernier.

La procédure n’est pas simple et cela peut se comprendre. Patrick Lion, qui a déjà l’accord de deux médecins, a consulté un psychiatre «et c’est là qu’à nouveau, il se passe des choses que je ne comprends pas. Dans sa conclusion, le psychiatre ne dit pas clairement que je suis dans les conditions pour être euthanasié. Sa conclusion est peu claire et on a l’impression qu’il me donne l’autorisation de demander l’euthanasie».

Ce qui pourrait être un détail de la procédure résonne comme un nouveau contretemps pour Patrick plus qu’agacé. Il lutte au jour de jour pour atténuer ses souffrances physiques toujours plus intenses, et là s’ajoute à nouveau une souffrance morale dont il se passerait bien.

L’euthanasie durant les vacances d’été

«Je reste dans le flou et mon état s’aggrave encore un peu tous les jours. J’aimerais me faire euthanasier durant ces vacances. J’ai juste deux souhaits avant de partir: retourner dans l’antre du FC Barcelone, le club dont je suis fan depuis mes 16 ans (NDLR: voici 40 ans) quand je m’y suis rendu avec des copains en partant de Charleroi-Sud en train. C’était fabuleux. Et puis, il y a aussi le mariage de ma fille fin juillet. Après ça, j’espère pouvoir partir définitivement…»

Le temps semble long pour le Limalois qui, malgré la douleur, malgré les doses de plus en plus fortes de morphine, a toujours dû se battre pour que son cas soit pris en considération quand il travaillait notamment.

«Oui, c’est ça qui est fatigant, il faut se battre pour tout, pour obtenir un peu de confort au travail, pour qu’on améliore mes conditions car j’ai toujours voulu travailler. Encore aujourd’hui, j’essaie d’effectuer de petites tâches ménagères, de travailler au jardin mais, à cause de la morphine, je perds l’équilibre et dernièrement j’ai fait une “sale” chute. Oui, je suis lassé car même quand les choses sont claires, il faut encore se battre pour que je rassemble toutes les conditions pour être euthanasié. Tout cela est aberrant.»