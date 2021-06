Sambreville: un Profondevillois se tue à Velaine

La victime, un homme de 48 ans, a mordu dans le fossé. Sa camionnette s’est alors retournée.

Il était 14h15 ce mardi quand un dramatique accident s’est produit sur la RN 98 à hauteur de Velaine-sur-Sambre. Une camionnette Opel Vivaro conduite par Johan Lefebvre, habitant Profondeville et venant du rond-point de Velaine en direction d’Auvelais, a semble-t-il touché une voiture. Le conducteur a donné un coup de volant sur la droite pour éviter l’obstacle. L’utilitaire a hélas mordu dans le fossé bordant la route et s’est ensuite retourné, à cheval entre la bande de droite et l’accotement.

Les pompiers de la zone Val de Sambre dirigés par le lieutenant Stéphane Falque se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, un véhicule de balisage et une ambulance ainsi que le SMUR d’Auvelais. Malheureusement, il n’y avait plus rien à faire pour l’infortuné conducteur éjecté, décédé.

Plusieurs équipes de la police de la route (WPR) de Daussoulx se sont rendues sur les lieux pour dresser les constatations. Les policiers de la zone Samsom se sont eux, chargés d’installer une déviation locale.

La route nationale a été fermée durant près de trois heures, le temps des devoirs d’enquête, ce qui a causé des files en direction de Mettet sur plusieurs kilomètres.

Alerté des faits, le parquet de Namur a délégué sur les lieux du drame, son expert Benoit Quevrain afin de déterminer les causes exactes de l’accident.

C’est le dépanneur Fabrice de la localité qui a enlevé l’épave de la camionnette.

Le corps du défunt, âgé de 48 ans, a été enlevé par une entreprise d pompes funèbres de la région.