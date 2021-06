Vivalia introduit un recours conservatoire contre la tutelle wallonne

Vivalia a mandaté des avocats pour introduire un recours à titre conservatoire auprès du Conseil d’État, tout en négociant, dès à présent, avec la tutelle wallonne.

Ce mardi soir, sous la présidence du cdH Roland Déom désigné président ff. suite à la démission de Marielle Remy (PS), le CA de Vivalia devait prendre attitude par rapport au refus du ministre Collignon d’entériner le nouvel organigramme et la nouvelle gouvernance de Vivalia. La tutelle wallonne avait estimé que le positionnement du futur conseiller stratégique (Yves Bernard) dans cet organigramme n’était pas clair par rapport au futur numéro 1, le directeur général de Vivalia, et avait refusé cette réforme.

Ce mardi soir, sur proposition du cdH René Collin, administrateurs PS et cdH, qui sont majoritaires, ont décidé de négocier avec la tutelle wallonne, tout en désignant trois avocats pour introduire, à titre conservatoire, un recours auprès du Conseil d’État. Le président Déom et l’actuel DG Yves Bernard ont été chargés d’exécuter cette décision qui n’a pas été approuvée par les administrateurs MR et Écolo, minoritaires, ainsi que par l’administrateur arlonais Kamal Mitri (cdH).

Précisons encore que le PS devra désigner rapidement un nouvel administrateur qui remplacera Mme Remy. La présidence de Vivalia devant revenir à un élu PS.