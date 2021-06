Un retable de l’ancienne abbaye de Saint-Denis dépasse le million d’euros aux enchères

Un retable provenant de l’ancienne abbaye de Saint-Denis-en-Brocqueroie a été vendu aux enchères, au grand dam de défenseurs du patrimoine. Mise en cause, la Fédération Wallonie-Bruxelles réagit.

La province de Hainaut a-t-elle perdu un petit joyau de son patrimoine le jour de la Trinité, durant lequel se déroulent habituellement les festivités du Doudou à Mons? C’est ce que déplorent des défenseurs du patrimoine.

Dimanche dernier, alors que Mons fêtait dans la bonne humeur la «non-ducasse» sur des terrasses ensoleillées, la galerie bruxelloise Antenor Auction procédait à la vente d’un retable médiéval issu de l’abbaye de Saint-Denis-en-Brocqueroie.

Réalisée entre 1450 et 1460, cette pièce exceptionnelle en pierre calcaire polychrome et large d’1,5 mètre est considérée un joyau de l’activité artistique dans le Hainaut au XVe siècle, marqué par les épidémies et les guerres.

Si elle est répertoriée par l’Institut Royal du Patrimoine Artistique de Belgique depuis 1968, elle n’a jamais été un bien public. Quand l’abbaye fut vendue et détruite en 1798, c’est l’acheteur des lieux, le baron Constant Fidèle Duval, alors bourgmestre de Mons, qui récupéra le retable.

Celui-ci s’est ensuite transmis dans la famille et a été conservé dans la chapelle du château de Beaulieu à Havré, jusqu’à sa mise en vente par le dernier propriétaire à en avoir hérité, ce dimanche. Face à la perspective qu’il puisse être vendu à un acheteur étranger et qu’il ne quitte le sol belge, plusieurs historiens de l’art et professionnels du patrimoine ont uni leurs forces pour éviter cette perspective.

Les enchères s’envolent

Issues de l’Académie royale d’archéologie, de l’Institut royal du Patrimoine artistique, de la Société des Bollandistes, du Centre d’histoire et d’art sacré en Hainaut, d’universités, et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), ces personnes ont réalisé en l’espace de deux jours un dossier de classement de l’œuvre en extrême urgence, qui a pu être déposé auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

- Parvenir à un classement officiel aurait pu entraver une expatriation du retable. Parallèlement à ce dossier, un travail de sensibilisation a été mené pour convaincre la Fondation Roi Baudouin de se porter acquéreuse du retable, ce qu’elle a accepté de faire. Plusieurs institutions hainuyères avaient aussi déposé un dossier pour accueillir l’œuvre en cas d’acquisition.

Las, aucune démarche n’a abouti. «Comme nous le redoutions, les prix de la vente se sont envolés ce dimanche lors de la vente ce dimanche. Malgré sa bonne volonté, la Fondation Roi Baudouin n’a pu suivre les enchères.» Le prix de vente du lot a atteint 800 000€ hors frais, 1 007 500€ frais inclus, alors que le bien a été estimé entre 150 000 et 200 000€.

Délai trop court pour classer

Quant à la procédure de classement en extrême urgence, elle n’a pas abouti, déplorent ses initiateurs. Et de demander des éclaircissements à la ministre de la Culture en charge du patrimoine mobilier à la FWB, Bénédicte Linard.

«Il n’a pas été possible d’accéder à la demande de classement dans les délais impartis, à partir du moment où nous avons été informés de cette vente», réagit la ministre via sa porte-parole.

Le classement reste en effet une procédure exceptionnelle et doit être spécialement motivé

«Ce retable faisait en effet partie d’une collection privée avant d’être mise en vente. La commission des patrimoines culturels n’a pas pu analyser le dossier afin de se prononcer sur la demande de classement en urgence. Dans ces conditions, si la ministre de la Culture est évidemment sensible à la nécessaire préservation de notre patrimoine, elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments permettant de justifier que la FWB intervienne dans le processus de vente et restreigne la libre circulation du bien. Le classement reste en effet une procédure exceptionnelle et doit être spécialement motivé.»

Pour les défenseurs du patrimoine néanmoins, cet épisode laisse un goût amer. De son côté, la Fédération Wallonie-Bruxelles souligne être «attentive à la préservation de notre patrimoine culturel mobilier», précisant que «c’est d’ailleurs l’objet du travail en cours sur la révision du décret sur le patrimoine culturel mobilier afin d’améliorer les procédures concernant entre autres le classement des œuvres.»

Le retable restera en Belgique En fin de journée ce mardi, Antenor Auction a apporté quelques précisions sur ce fameux retable, lot phare de la vente. «Cinq bonnes minutes d’une bataille d’enchères acharnées ont été nécessaires pour départager les enchérisseurs», explique la salle de ventes dans un communiqué. 7 enchérisseurs se sont disputés la pièce, adjugée pour un montant de 1 007 500€ (frais compris). Parmi eux, la fondation Roi Baudouin donc «qui a lutté courageusement jusqu’à la dernière enchère.» C’est finalement une fondation privée basée qui a remporté l’enchère, et qui conservera «ce joyau du patrimoine national» en Belgique, selon Antenor. Outre ce lot, une suite de quatre Pères de l’Eglise sculptés pour le couvent des Frères Prêcheurs à Mons et issus de l’Atelier de Pierre et Jean de Nole, fut adjugée à 207 500€. Ce lot était mis en vente par le même propriétaire que le retable. Acquis par la même fondation, ils resteront également en Belgique.