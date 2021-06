The Teacher (Disney + ), P!nk (Amazon), Army of The Dead (Netflix), etc.: nos 5 idées streaming du mercredi 2 juin

Kate Mara en prof tentatrice, le catogan de Roberto Baggio ou encore une maman chanteuse: il y a tout cela, et un peu plus encore, dans les sorties streaming du 2 juin. Vous avez une semaine pour tout regarder.

1 The Teacher

Disney + Série d’Hannah Fidell. Avec Kate Mara et Nick Robinson (1 saison, 10 épisodes de 23 à 31 minutes).

Ce que ça raconte

Une jeune prof, fraîchement nommée dans un lycée du Texas, s’éprend d’un de ses élèves. Leur idylle va bouleverser leurs vies respectives.

Ce qu’on en pense

On pense d’abord à une série venue entretenir le vieux fantasme de la relation prof-élève. Puis elle s’engouffre dans une autre voie, plus réflexive, pas inintéressante dans les jalons qu’elle pose, mais finalement assez convenue sur le plan moral. Il y avait matière à faire mieux.

2 Judas and the Black Messiah

VOD (Voo, Proximus,…) Drame/Biopic de Shaka King. Avec Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield et Jesse Plemons (2 h 06).

Ce que ça raconte

Fin des années 60, Chicaco: William O’Neal, criminel à la petite semaine, est recruté par le FBI pour infiltrer le Black Panther Party local, et surveiller son leader charismatique, le célèbre Fred Hampton…

Ce qu’on en pense

S’il souffre de quelques longueurs, Daniel Kaluuya et Lakeith Stanfield (Get Out tous les deux) portent d’une double main de maître ce film entre thriller politique et biopic.

3 P! nk: All I Know So Far

Amazon Prime Video Documentaire de Michael Gracey. Avec Alicia Moore, Carey Hart et Willow Hart (1 h 40).

Ce que ça raconte

Hôtels, répétitions, concerts: dans ce documentaire, on suit la chanteuse américaine Pink et sa famille durant sa tournée européenne de 2019 (l’époque où on allait en concert sans masque).

Ce qu’on en pense

Intimiste et léger, le film offre un regard unique dans la vie privée de la chanteuse, qui fait le grand écart – parfois littéralement – entre famille et carrière.

4 Army of the Dead

Film d’action de Zack Snyder. Avec Dave Bautista et Ella Purnell. Durée: 2 h 28.

Ce que ça raconte

Un groupe de mercenaires organise le braquage d’un casino de Los Angeles, en pleine invasion zombie.

Ce qu’on en pense

De la grosse baston sans cervelle, qui tire en longueur un scénario riquiqui. Pénible.

5 L’art du but par Roberto Baggio

Netflix Biopic de Letizia Lamartire. Avec Andrea Arcangeli (1 h 31).

Ce que ça raconte

La vie et l’œuvre de Roberto Baggio, icône du football italien et héros malheureux de la finale du Mondial 1994, aux États-Unis.

Ce qu’on en pense

Une fiction un peu bizarre, qui se sert aussi d’images d’archives, et met du temps à décoller. On découvre un autre Baggio, même si la chose demeure un peu trop en surface.

