Gigounon, coach de Goffin: «Une aide extérieure, ce n’est pas une bête idée»

L’entraîneur de David Goffin, Germain Gigounon, voudrait que son joueur se libère.

Comme après l’élimination de David Goffin au premier tour de l’Australian Open, Germain Gigounon, son entraîneur, ne s’est pas caché pour expliquer les raisons d’une élimination trop rapide à Roland-Garros en abordant plusieurs thèmes.

L’état d’esprit de David

«Les entraînements se passent bien mais David a du mal à se libérer en matchs. Il se focalise trop sur ce qui se déroule au début de la rencontre. Quand il voit que les deux premiers jeux qui sont serrés ne tournent pas pour lui ou qu’il rate deux balles de break, il y a de la panique qui s’installe. Après il essaie de se battre. D’abord contre lui-même et ses blocages puis contre l’adversaire. Contre Musetti, le score (6-0, 7-5, 7-6) montre qu’il s’est accroché. Il n’a pas laissé le match filer. Mais c’est compliqué. Tout sort un peu moins bien de sa raquette, il bouge moins bien, ses choix ne sont pas assez francs. Voilà ce que je ressens. Se morfondre ne servira à rien et il faudra passer un cap. C’est compliqué pour David car il sent qu’il fait le boulot à l’entraînement mais que cela bloque après.»

Comme en janvier?

«Je ne trouve pas que la situation soit la même. En début d’année, David se sentait moins bien dans son jeu. Il se battait bien mais était moins à l’aise. Ici, il n’arrive pas à se libérer. Il faut trouver une solution et en discuter. C’est notre deuxième Grand Chelem et c’est deux fois un premier tour. On ne va pas se cacher, c’est une déception.»

La suite du duo?

«Je ne pense pas que cela ne puisse pas fonctionner entre David et moi. Je sais de quoi il est capable mais il traverse une période compliquée. Ce n’est pas le seul sur le circuit. Il a besoin de confiance et de solidité autour de lui. Je dois rester à ses côtés. Ce n’est pas en changeant directement quand cela ne va pas que cela ira mieux. Je reste persuadé qu’il peut encore faire de grandes choses, sinon je ne serais pas à ses côtés. Je peux l’aider.»

Une aide psychologique extérieure?

«Il n’y a rien qui est à mettre de côté. On va chercher des solutions pour avancer et c’est une piste comme une autre d’amener quelqu’un à ce niveau là. Ce n’est pas une bête idée. David a travaillé longtemps avec quelqu’un puis cela s’est arrêté. Ici, il n’a personne»

Comme l’an dernier?

«Je n’étais pas là la saison dernière mais je remarque que le scénario du match était différent. Contre Sinner, il a essayé des trucs en début de match avant de lâcher, ici il a eu des blocages au début mais il s’est battu par après. En 2020, il avait du mal à partir au combat. Mais le résultat est le même avec trois sets à zéro contre un jeune Italien. Contre Musetti, David avait les clés dans son jeu mais il a fait beaucoup de fautes directes. Je pense qu’il était plus dans le dur l’année dernière. Ici je ressens de l’envie même s’il ne l’extériorise pas toujours. Mais il n’est pas encore libéré, même après son succès à Montpellier, il n’a pas décollé assez longtemps. La pandémie l’a peut-être placé dans une réflexion. Et ce n’est pas le seul. Je me demande si cette coupure a fait réfléchir des joueurs par rapport à ce qui était une routine depuis pas mal d’années. C’est possible. De mon côté, le seul cas qui m’intéresse, c’est David et je cherche des solutions. David est content et heureux d’aller sur les tournois, de les préparer. Il est ouvert et souriant mais actuellement la différence est trop grande entre cela et son état quand il arrive en match.»

Prochaine étape, les tournois sur herbe de Halle et Wimbledon.