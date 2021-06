Critérium du Dauphiné: Sonny Colbrelli gagne la 3e étape et revient à 2 secondes de Lukas Pöstlberger au général

Après avoir terminé 2e tant dimanche que lundi, Sonny Colbrelli s’est offert la victoire dans la 3e étape du Critérium du Dauphiné cycliste (WorldTour), mardi.

Il s’est montré le plus rapide à l’arrivée des 172,2 km entre Langeac et Saint-Haon-Le-Vieux. La rampe d’arrivée longue de 2,3 km, dont les 700 derniers mètes étaient à 5,7% de dénivelé positif, a joué son rôle. L’Italien de 31 ans, de la formation Barhain-Victorious, a débordé l’Espagnol Alex Aranburu (Astana) parti en tête et l’Américain Brandon Mc Nulty (UAE Team Emirates). Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) a fini 4e et Tim Wellens (Lotto Soudal) 9e.

Au classement général, l’Autrichien Lukas Pöstlberger maillot jaune depuis son succès à Saugues à l’arrivée de la 2e étape, a conservé sa tunique. Il a conservé 2 secondes d’avance sur Colbrelli. Arunburu est désormais 3e à 18 secondes.

Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty Groupe Gobert) et le champion d’Israël Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation) ont animé la journée en se portant à l’attaque dès le départ. Leur avantage maximal fut de 3:20 dans la première heure de course. Le peloton a ensuite assuré une poursuite tranquille. Il a cueilli Naesen, le dernier à résister, à 22 km de l’arrivée. Le sprint est devenu dès lors inévitable.

Mercredi, les coureurs disputeront le chrono de cette 73e édition entre Firminy et Roche-La-Molière sur la distance de 16,4 km.