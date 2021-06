Avec le Nimy Express, «Tous à vélo» tisse sa toile à Mons

Après Ghlin, le collectif Tous à Vélo inaugure un deuxième itinéraire cyclable balisé entre Mons et un village périphérique: Nimy. L’objectif est d’encourager et accompagner les néophytes vers le vélo.

Tous à vélo, c’est un collectif de cyclistes montois qui a décidé de dessiner lui-même son propre réseau cycliste. L’objectif: partager les bons plans d’itinéraires futés pour rejoindre le centre-ville de Mons depuis les villages périphériques de la première couronne montoise et espérer ainsi convertir au vélo ceux qui n’osent pas s’y mettre, faute d’itinéraires plus ou moins sûrs.

Une première ligne s’est matérialisée en septembre 2020, entre Ghlin et Mons: le Ghlin Express. L’expérience s’est avérée concluante et l’itinéraire assez bien emprunté. Ce 3 juin, une L2 du «vétro» montois sera inaugurée: le Nimy Express, qui reliera donc Nimy à Mons. Le défi a été de concevoir un itinéraire qui reste assez direct tout en étant sûr.

«Le but, ce n’est pas de faire des détours, il faut que ça reste rapide», explique Marie-Esther Poivre, membre de Tous à Vélo, qui a participé à la conception de l’itinéraire, qui se heurtait à un obstacle: la N6, qui relie Nimy à Mons.

Privilégier les rues calmes

«C’est une route très fréquentée, parfois dangereuse, qui est une des grosses entrées de la ville. C’est pourquoi on a décidé de prendre des rues parallèles à cette nationale, où il y a moins de circulation et où les routes sont plus étroites.» Des rues où la circulation de transit a été bannie et qui permettent de circuler dans un environnement bien plus calme et sécurisant, plus propice à la pratique du vélo.

Le Nimy Express sera inauguré à l’occasion de la journée mondiale de la bicyclette. En pointillé, le tracé le long de la N6, dotée de pistes cyclables, mais en mauvais état et le long d’une chaussée très fréquentée. L’option privilégiée est de prendre les rues parallèles. Tous à Vélo

Un marquage au sol, réalisé par les services techniques de la Ville, permet de baliser l’itinéraire et aux cyclistes moins aguerris de s’y retrouver aisément. Le tracé a été établi «assez spontanément. Ce sont des habitants de Nimy, qui pratiquent ce chemin à vélo, qui nous ont proposé ces alternatives.»

Inauguration ce 3 juin

Le Nimy Express aboutit à la place du Lido, juste à l’entrée de la ville. L’itinéraire a également été dessiné sur une carte type métro, à retrouver sur le site de Tous à Vélo.

Pour inciter les habitants à le découvrir, il sera inauguré en fanfare ce jeudi 3 juin, à l’occasion de la journée mondiale de la bicyclette. Rendez-vous est pris dès 7 h pour un déjeuner devant la boulangerie de la place de Nimy et un départ programmé à 7 h 40 afin d’arriver, en prenant son temps, à 8 h devant Arsonic. Pour s’inscrire: www.tousavelo.be