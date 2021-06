VIDEO| Ophélie Winter agressée par son oncle quand elle était jeune

Ce lundi, Ophélie Winter était invitée sur le plateau de Quotidien à l’occasion de la sortie de son livre «Récilience». Elle a révélé avoir été abusée sexuellement par son oncle durant son enfance.

La chanteuse Ophélie Winter était l’invitée de Yann Barthès ce lundi afin de parler de son livre «Résilience» qui sort ce mercredi. Une auto-biographie qui raconte son parcours artistique et personnel.

L’interprète de «Dieu m‘a donné la foi» a partagé quelques confidences de son enfance. Ainsi elle a révélé qu’elle voulait devenir avocate ou vétérinaire quand elle était petite mais elle a aussi parlé de la relation conflictuelle avec sa mère. Et elle a notamment révélé un lourd secret familial.

En effet Ophélie Winter a expliqué qu’elle a été abusée durant des années par son oncle handicapé. La chanteuse a expliqué en avoir parlé à sa mère en vain.

«C’est encore une bagarre avec ma mère... avec ma génitrice, on va dire. Parce qu’elle ne m’a pas cru quand je lui ai dit la première fois quand je lui ai dit: Maman, Stéphane me touche le zizi. Et je me suis pris une beigne.»

«Ma grand-mère avait mon oncle handicapé à charge. Le pauvre, il n’y était pour rien, personne ne lui a jamais dit: c’est mal de faire ça. C’est ce que j’attendais que ma mère fasse en balançant le truc. Elle m’a foutu une claque en me disant: Arrête de mentir, tu es une petite menteuse» explique Ophélie Winter.

«Et cela a duré pendant 10 ans. Elle le savait. Ma grand-mère, je ne pense pas qu’elle l’ait su.»

Jusqu’au jour où l’oncle sera pris en flagrant délit. «Ma mère a vu qu’il avait sa main dans ma culotte. Elle lui a balancé une boîte de brandade de morue à travers la tronche, et il n’y a pas eu un mot d’explication. (J’ai passé ma plus tendre enfance à rêver de sa mort parce qu’il me faisait peur, physiquement, il était vraiment effrayant, il se faisait pipi dessus, son odeur… Cela me perturbe de parler de ça.»

Ophélie Winter a quand même trouvé du soutien auprès de son frère. «J’en ai parlé à mon frère, il y a max dix ans» confie Ophélie Winter.

«Je lui ai dit: écoute, il faut qu’on ait cette discussion parce que ma mère continuait à ne pas me croire. Et il m’a dit: Non, je te crois parce qu’il me l’a fait aussi. Grâce à lui, cet épisode a été plus facile à évacuer car cela m’a confirmé ce que je pensais, je ne suis pas folle. J’ai quand même été tripotée toute ma jeunesse de six à seize ans. C’est énorme.»

