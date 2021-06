Coronavirus: pourquoi faut-il un taux de vaccination de plus de 85% au lieu de l’objectif de 70% ?

Ce dimanche deux vaccinologues flamands ont affirmé que pour atteindre l’immunité collective, la Belgique devrait atteindre 85 à 90% de la population vaccinée au lieu de l’objectif de 70% fixé par les autorités. Le porte-parole Yves Van Laethem a fait le point sur cette question.

Pour atteindre l’immunité collective, il faudrait atteindre un taux de vaccination contre le coronavirus de 85 à 90% de la population déclaraient Corinne Vandermeulen et Pierre Van Damme, deux infectiologues flamands ce week-end. Un chiffre qui pourrait surprendre car depuis le début de la crise on parle d’un taux de 70%.

Yves Van Laethem a apporté des précisions lors de la conférence de presse du centre de crise.

«Il n’y a pas un chiffre magique qui permet d’être parfait. Au début avec la souche de Wuhan, on avait établi qu’il fallait au moins 70% de personnes vaccinées pour avoir une bonne protection de groupe. Et ce «au moins 70%» dit bien ce qu’il veut dire: il ne faut pas se fixer sur un chiffre, il faut aller sur le plus haut possible» précise d’emblée le porte-parole.

«La vaccination n’est pas une punition. On ne la fait pas parce qu’on doit la faire. On l’a fait pour se protéger et protéger les autres. Cela doit être une dynamique qui ne doit pas être dans une visée d’un chiffre.»

L’apparition des variants, avec leur contagiosité plus importante, est venue rebattre les cartes des chiffres annoncés.

«Depuis que les variants sont apparus, on se rend compte que pour atteindre la protection idéale de groupe, il faudrait monter aux environs des 80% à 90%. Ce qui ne nous étonne pas par rapport à d’autres maladies comme la rougeole pour laquelle il faut 95% de couverture.»

Possible à atteindre?

Alors oui, ces variants ont changé la donne mais cela ne veut pas dire que c’est impossible à atteindre.

«Ces chiffres élevés sont déjà pratiquement atteints dans les sous-groupes de population. Au niveau des personnes de plus de 65 ans, plus de 90% ont reçu une première dose. On est à 80% pour les personnes avec comorbidités. Alors on ne sait pas encore si on atteindra ce chiffre pour l’entièreté de la population belge. Mais il faut simplement y tendre de manière à aider ceux qui ont refusé la vaccination ou ceux qui ont reçu le vaccin mais chez qui il aura «moins bien pris» (N.D.L.R.: parce que leur système immunitaire est moins bon) mais aussi pour diminuer l’apparition des variants.»

«Car moins il y aura de circulation virale, moins il y aura de potentialité pour le virus de se multiplier et de générer des variants. Ceci n’est pas propre à la Belgique mais c’est un point mondial. La diffusion du vaccin dans le monde est importante et elle est loin d’être un acquis partout. Donc en Belgique tentons d’aller le plus haut possible et aidons les autres pays à atteindre des chiffres raisonnables de vaccination.»