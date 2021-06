Fin du stockage illimité sur Google Photos: comment récupérer de l’espace

Votre compte Google vous offre 15 Go gratuitement, notamment pour y sauvegarder vos photos. EdA Mathieu GOLINVAUX

Environ 28 milliards d’images sont sauvegardées chaque semaine dans Google Photos. Le géant américain a mis fin au stockage sans limite ce 1er juin 2021.

Votre compte Google, créé pour obtenir une adresse Gmail ou pour utiliser pleinement votre smartphone tournant sous Android, est associé à un généreux espace de stockage en ligne.

15 Go (gigabits) pour être précis, qui se remplissent de vos e-mails, documents et photos. C’est sur ce dernier point que Google a tiré le frein à main.

Auparavant, Google ne décomptait pas les clichés que vous sauvegardiez en «haute qualité», soit un format légèrement compressé, de vos 15 Go.

Cette générosité a pris fin, avec la fin du stockage illimité des photos sur Google, comme annoncé depuis des mois.

À terme, votre espace de stockage risque de rapidement devenir trop étroit.

L’occasion pour Google de vous proposer un abonnement payant pour compléter votre espace de stockage en ligne. L’offre va de 100 Go (1,99€/mois) à 2 To (9,99€/mois), soit 20 fois 100 Go.

Pas envie de payer? Vous pensez que vos 15 Go suffisent? Voici comment (re)gagner de l’espace.

Faire le ménage

Au fil du temps, les fichiers superflus s’accumulent comme la poussière sous vos meubles. Un coup de ménage vous permettra de regagner de l’espace de stockage.

Première possibilité, utiliser les outils de Google pour vous permettre de traquer l’inutile. Vous pouvez facilement gérer l’espace de stockage de votre compte Google sur cette page.

Le service déniche ici les fichiers qui traînent dans votre corbeille en ligne, les éléments volumineux qui s’entassent, les vidéos illisibles, les pièces jointes dans des e-mails datant d’avant le Gangnam Style.

Deuxième choix, faire le tri dans les photos. Clichés flous et captures d’écran sont détectés par Google sur cette page. Éliminez sans remords ce qui ne servira jamais.

Vous verrez aussi ici l’estimation du temps qu’il vous reste, au rythme actuel, pour que votre compte Google ne déborde. «Il vous reste environ 1 an d’espace de stockage», menace la page.

Troisième option, parcourir vous-même vos documents, photos et e-mails sur les différents services de Google afin de supprimer le superflu. C’est plus long, mais plus précis.

Désactiver la sauvegarde de photos

Pour éviter que vos photos ne viennent gaver votre compte Google, le plus simple est encore… de ne pas les sauvegarder sur les serveurs du géant américain.

Sur votre smartphone, ouvrez l’application Google Photos, cliquez sur votre profil en haut à droite, puis sur «Paramètres de Google Photos» et enfin «Sauvegarde et synchronisation».

Il suffit alors de décocher la case pour que vos photos ne s’enregistrent plus dans votre compte Google.

Mise en garde: l’idéal pour faire cela est alors d’avoir une autre solution sous la main, comme un autre service de stockage de photo en ligne ou bien une sauvegarde «maison» (sur votre ordinateur, un disque dur dédié ou un NAS). Pensez à avoir toujours vos documents les plus précieux à deux endroits différents.

Croyez-nous, vous ne voulez pas perdre plusieurs années de photos parce que vous perdez un smartphone, que votre carte microSD ne répond plus ou que votre disque dur décide de rendre l’âme.

Si vous souhaitez récupérer facilement vos photos de Google Photos pour les placer ailleurs, en lieu sûr, Google Takeout vous permet le télécharger toutes vos données.