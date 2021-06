Jean-Claude Marcourt (PS) convoqué au palais de justice pour assister à la levée des scellés sur les pièces saisies lors de perquisitions

En février, des perquisitions avaient été menées chez le président du Parlement wallon, Jean-Claude Marcourt (PS). Ce mardi, le Liégeois assiste à la levée des scellés sur les pièces saisies lors des perquisitions.

Nouvel acte de procédure que celui qui est mené ce mardi au palais de justice de Liège dans le cadre de l’enquête menée par le juge d’instruction liégeois Frédéric Frenay concernant les indemnités de rétention octroyées à Stéphane Moreau et consorts dans le cadre de l’affaire Nethys. Le Liégeois Jean-Claude Marcourt (PS), président du Parlement wallon, assiste, immunité parlementaire oblige, à la levée des scellés placés sur les pièces saisies lors des perquisitions menées le 5 février à son domicile et au Parlement. La première vice-présidente du Parlement de Wallonie, Jacqueline Galant (MR), serait aussi présente. Tout comme Caroline Cassart, vice-présidente à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

On s’en souvient:l’avocat de Pol Heyse avait demandé à ce que soient entendus des responsables politiques. Dont le rôle exact reste trouble. Dans les sphères politiques, qui exactement était au courant de quoi? Et à quel moment? Voilà donc qu’avait ressurgi l’idée de «mains invisibles» qui auraient pris, ou à tout le moins avalisé des décisions concernant Nethys, comme des ventes controversées de filiales ou, en l’occurrence, les indemnités accordées à son ancien management. Et ces cadors politiques auraient agi plutôt dans le cadre de réunions informelles qu’à l’intérieur des organes officiels. Jean-Claude Marcourt avait alors été pointé du doigt. Il est soupçonné de faire partie des «mains invisibles» qui auraient validé le versement des indemnités de rétention.