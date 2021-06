Le taux d’inflation annuel de la zone euro en hausse à 2%

Illustration. Reporters / Face to Face

Le taux d’inflation annuel de la zone euro est estimé à 2% en mai, contre 1,6% en avril selon une estimation rapide publiée mardi par Eurostat.

Parmi les principales composantes de l’inflation de la zone euro, l’énergie devrait connaître le taux annuel le plus élevé en mai (13,1%, comparé à 10,4% en avril), suivie des services (1,1%, comparé à 0,9% en avril), des biens industriels hors énergie (0,7%, comparé à 0,4% en avril) et de l’alimentation, alcool et tabac (0,6%, stable comparé à avril).

L’inflation devrait progresser en Belgique également, à 2,5% selon cette première estimation de l’office européen des statistiques, contre 2,1% en avril.