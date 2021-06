VIDEO| Le centre de crise fait le point sur l’épidémie de coronavirus en Belgique: «C’est très encourageant pour les nouveaux assouplissements»

L’Institut scientifique de Santé publique, Sciensano, analyse les dernières tendances de l’épidémie pour la Belgique.

«Une fois de plus les indicateurs covid continuent de diminuer de manière convaincante. C’est très encourageant pour les nouveaux assouplissements» annonce d’emblée Yves Van Laethem.

«Au niveau de la vaccination, on peut dire qu’un adulte sur deux a reçu une première dose et 1 sur 4 une deuxième, ceci est la bouteille à demi pleine. Même si certains diront, que la moitié n’a pas encore reçu sa première dose et que 3/4 n’a pas reçu sa seconde dose.»

«C’est une raison pour laquelle il faut continuer à pratiquer les mesures de protections et de distanciation sociale. Ces mesures ne doivent pas disparaître. Les masques ont encore leur rôle à jouer dans les magasins dans les transports en commun. Et tout le monde n’a pas encore été vacciné, il faut donc en tenir compte. Les règles de base ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Si on peut garder ces distances, c’est mieux. On est en train de sortir de la crise mais on n’est pas encore de l’autre côté de la porte qui fermera cette page de notre histoire.»

Les chiffres

Il y a eu 1.766 nouvelles contaminations en moyenne par jour entre le 22 et le 28 mai, soit une baisse de 27% par rapport à la période de référence précédente. «Ceci est en voie de continuité. Même si ce chiffre est encore partiellement modifié avec le jour de congé. On se rend en compte que l’on continue à la baisse lorsqu’on regarde les chiffres au jour le jour. »

-

Qui ?

«Au niveau des tranches d’âge, on se rend compte que cette diminution est partout même si au niveau des adolescents c’est moins prononcé. 20% du total des contaminations concerne les jeunes plus particulièrement les personnes de 16 à 17 ans.»

Où ?

«Il y a une diminution dans toutes les régions et les provinces. Elle est variable dans son intensité. La moins importante est dans le Brabant wallon avec -11% et la plus importante dans le Limbourg avec -36%.» -

Il y a eu en moyenne 84,4 nouvelles admissions à l’hôpital par jour de personnes positives au Sars-CoV-2 entre le 25 et le 31 mai, soit une baisse de 27% par rapport à la période de référence précédente.

Par ailleurs, 1.232 patients sont à l’hôpital, souffrant de Covid-19, dont 438 en soins intensifs, selon les derniers chiffres publiés mardi matin par l’Institut de santé publique Sciensano.