La ligne d’écoute «violences conjugales» se professionnalise davantage

La ligne d’écoute gratuite et anonyme «violences conjugales» - le 0800/30 030 - va se professionnaliser davantage.

Accessible 7j/7 et 24h/24, la permanence était jusqu’ici assurée la nuit, le week-end et les jours fériés par des bénévoles de Télé Accueil et, du lundi au vendredi entre 9h et 19h, par les professionnels des Pôles de ressources spécialisés en violences conjugales.

Dès ce mardi, ce sont ces derniers qui assureront la gestion de la ligne 7 jours/7, de 8 à 20h, y compris les jours fériés, soit durant les périodes où des situations plus critiques peuvent potentiellement se présenter.

Ce renfort professionnel s’inscrit pleinement dans les objectifs poursuivis par la Convention d’Istanbul et le Plan d’actions intra-francophones de lutte contre les violences faites aux femmes 2020-2024 qui prévoit de confier progressivement la gestion complète de la ligne Écoute Violences Conjugales aux Pôle de ressources spécialisés en violences conjugales, soulignent les ministres régionales Barbara Trachte et Christie Morreale.

La ligne d’écoute est co-financée» par la Région wallonne et la Cocof, qui en assume 20% du montant. Lors de la crise sanitaire, période de recrudescence des violences, la Wallonie avait financé un troisième poste d’écoute jusque fin 2021. Les appels s’étant actuellement stabilisés, ce financement est aujourd’hui réaffecté pour renforcer la professionnalisation du numéro vert. La Cocof, quant à elle, s’attelle à maintenir l’élargissement des périodes de chat, pour atteindre 20 heures par semaine.