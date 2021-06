Ronaldo de retour à Manchester United?

Cristiano Ronaldo est lié à un retour à Manchester United et il semble possible qu’il puisse quitter la Juventus pour retourner à Old Trafford.

L’avenir de Ronaldo est incertain après trois saisons à Turin, dont cette dernière plus compliquée sportivement. D’ailleurs, il est resté sur le banc pour la dernière journée de la saison alors que la qualification de la Juve en Ligue des champions n’avait pas encore été confirmée. Ce qui n’a tout de même pas empêché le joueur de 36 ans de finir meilleur buteur de Série A avec 29 buts. Devant les 24 de Romelu Lukaku.

Malgré tout, Ronaldo, qui est en fin de contrat dans un an, pourrait quitter le stade Allianz dans les prochains mois. En effet, le joueur coûte très cher et le club pourrait être tenté de le laisser partir cet été contre une indemnité de transfert, plutôt que gratuitement la saison prochaine. Selon The Athletic, United estime donc que son prix pourrait être réduit vu la volonté de la Juve d’équilibrer ses comptes et réduire fortement sa masse salariale.

De plus, des informations en provenance d’Espagne suggèrent qu’un retour à United est une «priorité» pour Ronaldo. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or chercherait à passer à autre chose et un retour dans son ancien club pourrait lui donner une bouffée d’air frais.