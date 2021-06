Allemagne-Pays-Bas et Espagne-Portugal en demi-finales

Les demi-finales de l’Euro-Espoirs mettront aux prises jeudi l’Allemagne et les Pays-Bas d’une part, et l’Espagne et le Portugal de l’autre, après les quarts de finale disputés lundi en Hongrie et en Slovénie.

Dans le haut du tableau, les Pays-Bas ont créé une petite surprise en battant la France (2-1), qui faisait figure de favorite du tournoi. Les «Bleuets» avaient pourtant ouvert le score par Upamecano, mais les Néerlandais ont égalisé peu après la pause par Boadu.

En toute fin de match, alors qu’ils dominaient très nettement, les Français se sont fait piéger en contre et Boadu, encore lui, a offert la victoire aux Oranje.

Pour une place en finale, les Pays-Bas de Botman (Lille), Bakker (Paris SG) et Kluivert (RB Leipzig) affronteront l’Allemagne, qui a dû attendre les tirs au but pour se débarrasser du Danemark. Les deux équipes étaient à égalité à la fin du temps réglementaire (1-1) et de la prolongation (2-2).

Dans l’autre partie de tableau, l’Espagne, tenante du titre, a peiné face à la Croatie mais s’est finalement imposée 2-1 après prolongation, grâce à un doublé de Javier Puado.

En demi-finale, l’Espagne jouera contre le Portugal, qui a également dû en passer par une prolongation pour écarter l’Italie. Dans un match très spectaculaire, les deux équipes étaient à égalité 3-3 après 90 minutes et le Portugal l’a finalement emporté 5-3.