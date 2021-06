Le centre-ville totalement en zone 30

Le centre-ville de Huy, sur la rive droite, sera totalement en zone 30 dans le courant du mois de juin.

Les portiques ont été installés il y a quelques semaines déjà. Juste des arches en métal à l’entrée de plusieurs rues du centre de Huy… Hier, dès les premières heures de la matinée, les ouvriers du service des Travaux de la Ville de Huy installaient les bacs de fleurs aux abords de ces treize portiques marquant treize entrées reprises dans la zone 30. 31 bacs qui sont autant d’effets de porte. Leur objectif? Clairement identifier les rues comprises dans la future zone 30 dans l’hyper-centre.

Bacs, portiques et signalisation

Le collège communal l’a décidé, les conseillers communaux l’ont approuvé: dorénavant, le centre-ville sera limité à 30 km/h. Dans l’hyper-centre, autant sur les petites voiries où les automobilistes ne peuvent de toute façon pas rouler à tombeau ouvert, que sur les plus grandes artères comme l’avenue des Ardennes. Ce système de portes, accompagné par des bacs de fleurs mais aussi par une signalisation identifiant clairement le passage à du 30 km/h, permettra aux automobilistes de comprendre qu’ils ont tout intérêt à lever le pied… Outre les portiques, les bacs de fleurs et les panneaux de signalisation, il y aura également des marquages au sol actuellement en cours de réalisation. Autant d’aménagements qui sont le fruit d’une collaboration entre les services communaux de la voirie, les parcs et plantations, ainsi que le service signalisation. Coût de ces aménagements? Un peu moins de 50 000€. Une somme qui est prise en charge à raison de 80% par la Région wallonne, dans le cadre du subside «aménagements temporaires». De tels aménagements ont pour objectif de favoriser la mobilité douce, les espaces partagés. Une amélioration du cadre de vie en ville tout en sécurisant les déplacements des piétons comme des cyclistes, pour un centre-ville partagé.

Des petites rues et des avenues

«On avait déjà toute une série de rues où la zone 30 était d’application, explique le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. On a essayé de globaliser, d’harmoniser. Pour avoir un bloc, une continuité dans l’hyper-centre.» Certaines petites rues sont en zone 30 car on ne pourrait de toute façon pas y rouler plus vite. C’est le cas, par exemple, de la rue du Pont. D’autres voiries, plus larges et donc plus roulantes, vont elles aussi passer en zone 30. C’est le cas de l’avenue des Ardennes mais aussi de l’avenue Delchambre.

Comment faire respecter cette signalisation? Par des contrôles de police. «Il y a des endroits où on pourra contrôler facilement. Comme la rue des Augustins, l’avenue des Ardennes. Et il y aura effectivement des contrôles. Notre leitmotiv, c’est: on prend des mesures et on contrôle leur application. Et on sanctionne si c’est nécessaire.» Quand il y aura infraction, il y aura donc verbalisation.

La zone 30 dans l’hyper-centre sera d’application dès le courant du mois de juin.

La zone 30 sur la rive droite uniquement

La zone 30 sera d’application dans l’hyper centre, côté hôtel de ville.

Tiens, et la rive gauche? La décision prise ne concerne effectivement que la rive droite, même si la Ville de Huy annonce qu’une réflexion globale est en cours sur les zones 30. La rive gauche n’est pas encore reprise dans cette zone 30 mais pourrait l’être… plus tard. «Là, on ne va pas lancer la réflexion sur la rive gauche alors qu’on va avoir tout l’aménagement de l’esplanade du Batta», explique le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. Mais pourquoi ne pas avoir déjà mis la rue Neuve en zone 30? «Il faut une zone très marquée» et pas limitée à une seule rue. «Un ensemble de rues cohérent. Comme par exemple, de l’esplanade Batta jusqu’à la rue Saint-Pierre.» Pas question cependant de déjà débattre sur le sujet alors que les premiers travaux de la future esplanade au pied du Shopping Batta n’ont pas encore été lancés. La rive gauche sans zone 30? Rien n’est encore arrêté.