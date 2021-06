Malgré leurs pass, ils n’ont pas eu accès à Walibi

Kevin Cornellie et sa famille sont déçus. Ils ont acheté des abonnements pour profiter ensemble de Walibi mais le site affichait complet.

Les activités familiales ont un peu manqué cette année. Pour remédier au long mois sans pouvoir se retrouver et profiter, Kevin Cornellie a décidé d’acheter des abonnements à Walibi: «On s’est dit que c’était le bon moyen de s’amuser cet été car nous n’avons pas eu beaucoup de moments tous ensemble. Plutôt que d’acheter des tickets à la journée, on a préféré prendre des abonnements pour être prioritaires et être sûrs d’avoir accès au parc.» Seule ombre au tableau: plusieurs jours à l’avance, le site internet affichait déjà complet. Et ce qui agace le Marchinois, c’est que dimanche des visiteurs ont tout de même pu rentrer dans le parc sans avoir d’abonnement ou effectuer de réservation préalable.

«Il est indiqué sur le site que c’est conseillé mais pas obligatoire. On ne voulait pas prendre le risque de faire la route pour être refusé à l’entrée, confie Kevin Cornellie. On a payé 765€ pour toute la famille et on n’a pu avoir accès à rien.» Ce qu’il regrette aujourd’hui, c’est le manque de communication. «Je leur ai téléphoné mais ils se retranchent derrière l’excuse de la crise sanitaire. On nous dit que le nombre de places est limité et on nous invite à bloquer les dates à l’avance. On n’y parvient pas car le site affiche sold out mais ils gardent des entrées pour les visiteurs d’une journée qui ne prennent pas la peine de réserver.»

Une capacité limitée à 30%

En attendant, le Marchinois a déjà pris ses places pour le week-end prochain: «J’ai réservé plus d’une semaine à l’avance pour être sûr cette fois, mais ce n’est pas agréable de faire comme ça. On voudrait pouvoir y aller sans devoir s’y prendre trop tôt et de pouvoir voir en fonction de la météo. Et ce qu’on voudrait surtout, c’est que les personnes avec abonnements soient réellement prioritaires.»

Pour Walibi, la situation est loin d’être évidente. Depuis la reprise, la capacité du parc est limitée à 30% pour correspondre aux exigences des protocoles sanitaires. «On ne veut pas de frustration donc on recommande vraiment les réservations pour assurer à nos visiteurs d’un jour et abonnés l’entrée dans le parc, explique Justien Dewil, porte-parole de Walibi. Alors oui, c’est vrai qu’il arrive que le site soit sold out mais seulement un jour à l’avance.»

Il faut dire qu’avec le soleil de ce week-end, les activités en extérieur ont eu le vent en poupe. Mais la porte-parole l’assure, il n’y a pas de traitement de faveur: «C’est vrai qu’il nous arrive d’accepter des visiteurs qui se présentent à l’entrée sans avoir réservé au préalable mais c’est uniquement lorsque nous avons des “no-show”, c’est-à-dire des personnes qui avaient réservé mais qui ne sont pas venues. Nous gardons seulement une petite jauge pour nos abonnés premium qui se décideraient à venir au dernier moment.»