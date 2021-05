L’OMS simplifie les appellations attribuées aux différents variants du Covid-19

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a mis au point de nouvelles appellations, plus simples, afin de désigner les variants du SARS-CoV-2.

Les lettres de l’alphabet grec seront ainsi désormais utilisées en lieu et place de l’endroit où ledit variant a été découvert pour la première fois, ce qui a pu se révéler stigmatisant ou discriminant par le passé.

On ne parlera donc plus du «variant britannique» mais du variant «Alpha». Le variant sud-africain sera appelé «Beta», le brésilien «Gamma» et le variant indien «Delta». Si les 24 lettres de l’alphabet grec venaient à être épuisées, d’autres séquences similaires seront alors utilisées.

L’OMS souligne que les nouvelles appellations ne remplacent pas les noms scientifiques - à titre d’exemple, le variant britannique ou «Alpha» est officiellement appelé B.1.1.7. L’organisation travaille depuis des mois avec de nombreux experts sur des noms plus simples pour les variants du coronavirus.

L’OMS reprendra les variants avec leur nouvelle appellation sur son site web.