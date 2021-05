Romelu Lukaku élu meilleur joueur du championnat d’Italie par la Lega Serie A

Romelu Lukaku a été désigné meilleur joueur (MVP) du championnat d’Italie pour la saison 2020/2021, a annoncé lundi la Lega Serie A.

Lukaku a grandement contribué au titre de champion remporté par l’Inter Milan. Auteur de 24 buts et 11 passes décisives, il est le premier joueur à atteindre 20 buts et 10 assists lors de la même saison depuis que ces données sont compilées (saison 2004/2005), a souligné la Lega Serie A dans son communiqué.

Lukaku succède au palmarès à Paulo Dybala (Juventus).

La Lega Serie A a annoncé lundi les gagnants des différents trophées individuels de la saison. Les classements ont été établis sur base des analyses de Stats Perform, qui tiennent compte des données statistiques, mais aussi des aspects de position, comme les mouvements sans ballon, les choix de jeu, la contribution au rendement technique et physique de l’équipe. Ce qui permet «une évaluation objective et qualitative de la performance», selon l’organisateur du championnat d’Italie.

«Suprématie athlétique, excellente technique et meneur d’homme», résume la Lega Serie A au sujet de Lukaku.

Selon les données établies par Stats Perform, le Diable Rouge possède «une efficacité technique» de 95,1 pour-cent, une «efficacité physique» de 95,5 pour-cent et une «agressivité offensive» de 98 pour-cent en «parcourant à chaque match presque un kilomètre à très haute vitesse (20 km/h)», «est parmi les meilleurs au monde dans la protection de balle» et «met en valeur les caractéristiques et les incursions de ses coéquipiers grâce à la capacité de créer des espaces».

Gianluigi Donnarumma (AC Milan) a été désigné meilleur gardien, Cristian Romero (Atalanta) meilleur défenfeur, Nicolò Barella (Inter) meilleur milieu de terrain, Cristiano Ronaldo (Juventus) meilleur attaquant et Dusan Vlahovic (Fiorentina) meilleur jeune (U23).