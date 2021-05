Vincent a écrit un livre pour enfants sur les virus: «Ça a coulé de source»

Après plus de 15 mois de pandémie, qui a encore envie de lire des histoires de virus? Suffisamment d’enfants pour que l’auteur et éditeur montois Vincent Meurisse ne publie «Mais Papa, pourquoi y a-t-il des virus?»

Dans la série « Mais Papa, pourquoi ? », l’auteur et éditeur Vincent Meurisse se met dans la peau d’un papa raconteur d’histoires loufoques qui répond aux questions que les enfants curieux peuvent se poser: c’est quoi les nuages, pourquoi les Indiens portent-ils des plumes, pourquoi le rouge effraie-t-il les taureaux… Des questions plutôt mignonnes et intemporelles.

Mais pour le 7e tome de sa série, Vincent Meurisse a décidé de se pencher sur une question on ne peut plus d’actualité et qui agite le monde: les virus.

«Ça a fini par couler de source, témoigne l’auteur. Je rencontre pas mal d’enfants dans les écoles et cette thématique est revenue assez vite. Tout comme les adultes, les enfants sont impactés par la pandémie, ils entendent parler de virus à la télévision, aux infos… Il y a une demande pour en parler, sans pour autant appuyer sur le côté anxiogène de la crise.»

Comme pour chaque tome de la série, le livre est séparé en deux parties. «La première, c’est l’histoire du papa, complètement à l’ouest, qui répond à la question de son enfant avec une histoire complètement loufoque.» Ici en l’occurrence, une histoire d’extraterrestre qui a voulu explorer la Terre et s’est allié avec des animaux afin de sauver l’Humanité.

Trois spécialistes au secours

Heureusement, dans la seconde partie du livre, la maman vient au secours de la vérité et remet les points sur les «i». Et pour cette partie l’auteur a reçu le soutien de trois scientifiques réputés: Jean Ruelle, virologue et chercheur qualifié à l’UCLouvain, qui a participé à l’écriture, Leïla Belkhir, infectiologue aux cliniques universitaires de Saint-Luc et Michel Moutschen, chef du service d’infectiologie du CHU de Liège.

«Cela n’a pas été facile de les joindre, vu qu’ils sont très occupés et sollicités, mais dès qu’ils ont compris la démarche, ils étaient assez contents, trouvant positif de pouvoir expliquer ce que sont les virus aux enfants.» Écrire un ouvrage qui soit scientifiquement valable tout en restant compréhensible pour des enfants de moins de 10 ans était un sacré défi.

«Ce n’est pas du tout évident. Il faut trouver les meilleurs mots, avoir recours à des comparaisons, des images… Ça a été un bel exercice intellectuel de vulgariser cela. Le premier jet que j’ai soumis n’était pas loin de la vérité et j’étais assez content de ça», sourit Vincent Meurisse.

Pour les enfants et leurs parents

L’ouvrage reste d’ailleurs très général. «Je suis resté dans les virus ‘classiques’, sans trop détailler les coronavirus. Je mentionne le Covid, mais sans plus.» Idem pour les vaccins, inutile de tenter expliquer ce qu’est un ARN messager quand bien des adultes ont du mal à saisir ce que c’est. «Là aussi, je suis resté sur des concepts très généraux et classiques.»

Une approche qui, on n’en doute pas, permettra à certains adultes d’y voir plus clair également. Un livre que l’on qualifierait presque d’indispensable au vu de certaines inepties circulant sur les réseaux sociaux et disponibles dès ce 1er juin «dans toutes les bonnes librairies francophones.»

Vincent Meurisse, Mais Papa, pourquoi y a-t-il des virus?, Première Ligne Éditions.