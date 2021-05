L’Otan entre dans la dernière ligne droite avant son sommet du 14 juin à Bruxelles

Les ministres des Affaires étrangères des trente pays de l’Otan, puis leurs collègues de la Défense, se réunissent mardi par visioconférence sécurisée pour préparer le sommet des chefs d’Etat et de gouvernement prévu le 14 juin à Bruxelles, avec la participation du président américain Joe Biden.

Ils vont notamment se pencher sur les propositions faites par le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, pour une Alliance atlantique à l’horizon 2030, qui comprennent un accroissement des «financements communs» pour des actions militaires collectives destinées à favoriser «la défense et la dissuasion».

Certains alliés, - la France en première ligne, selon un diplomate de haut rang - sont toutefois extrêmement réticents à l’idée d’élargir ces «financements communs», en plus des efforts déjà demandés en termes de budgets militaires, comme les deux pour cent du Produit intérieur brut (PIB) à affecter aux dépenses de défense à l’horizon plus proche de 2024.

Ce nouveau mode de financement plus collectif «soutiendrait le déploiement de nos groupements tactiques (les quatre gros bataillons multinationaux qui se succèdent dans les pays baltes et en Pologne pour dissuader la Russie de toute intervention), (les missions dans ces mêmes pays et en Roumanie de) police aérienne, les déploiements des forces navales permanentes et les exercices», estime le secrétaire général.

«Nous avons un processus constructif au sein de l’Otan maintenant alors que nous préparons les différentes décisions pour le sommet du 14 juin», a-t-il affirmé lundi au cours d’une conférence de presse virtuelle à la veille de la double ministérielle.

«Nous allons vers le consensus et j’accueille favorablement l’approche constructive des alliés de l’Otan», a poursuivi M. Stoltenberg.

«Nous devons dépenser plus et nous devons dépenser plus ensemble», a-t-il martelé. «Mettre nos ressources en commun est un multiplicateur de forces», un moyen plus effectif pour accroître notre sécurité», a souligné l’ancien Premier ministre norvégien.

«Cela envoie un puissant message d’unité et de résolution à la fois à nos propres populations et à tout adversaire potentiel», a-t-il ajouté.