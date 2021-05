Non conservé par Manchester City, Sergio Agüero rebondit à Barcelone

L’attaquant argentin Sergio Agüero, en fin de contrat cet été avec Manchester City, va tenter de rebondir à Barcelone, où il s’est engagé ce lundi pour deux saisons, jusqu’en 2023, après une saison plombée par les blessures et une infection au Covid-19.

Le joueur de 32 ans «va signer un contrat jusqu’à la fin de la saison 2022-2023 avec une clause de résiliation de 100 millions d’euros», précise le Barça dans un communiqué.

Arrivé en 2011 à City, Sergio Agüero a fait ses adieux à l’Etihad Stadium le 23 mai en signant un doublé en sortie de banc contre Everton (5-0), pour la dernière journée de la Premier League.

Meilleur réalisateur de l’histoire de City avec 260 buts toutes compétitions confondues, il est aussi devenu, grâce à ce doublé, le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League pour un même club, ayant trouvé 184 fois la faille en championnat.

Il a en revanche échoué à aider son club à remporter une première Ligue des champions. Entré à un quart d’heure de la fin, samedi en finale contre Chelsea à Porto, il n’a pas réussi à inverser la tendance et à empêcher la victoire des Blues londoniens (1-0).

Retour en Espagne

En signant à Barcelone, l’Argentin retourne en Espagne, où il avait porté les couleurs de l’Atlético Madrid avant de rejoindre l’Angleterre.

Il devra aider le Barça, troisième de Liga et éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions cette saison, à retrouver de son éclat.

[DERNIÈRE MINUTE] ?



Accord trouvé entre le Barça et le Kun Agüero @aguerosergiokun !



Toutes les infos 👉 https://t.co/dJbpOzG9Ls



💙 ? #KunCuler pic.twitter.com/nSobTLIK2O — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) May 31, 2021

🔊 @aguerosergiokun :?Le Barça est le meilleur Club du monde. J'ai fait le bon choix en signant ici et je veux aider l'équipe en donnant le meilleur de moi-même.?



💙?? #KunCuler pic.twitter.com/8eYMSGiFbX — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) May 31, 2021

Son arrivée pourrait être un argument pour le Barça pour retenir son capitaine Lionel Messi, dont le contrat expire à la fin juin.

«Les négociations se déroulent bien mais ce n’est pas encore fait», a déclaré vendredi le nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta, qui s’est dit «modérement optimiste» sur les chances de convaincre Messi de rester dans son club de toujours.

«Nous pouvons faire une offre (à Messi) dans la mesure de nos moyens», avait ajouté Laporta. «Il mérite plus et pourrait obtenir un meilleur contrat ailleurs, mais je suis convaincu qu’il apprécie les efforts que nous faisons. Je pense qu’il a envie de rester. Pour Leo, ce n’est pas une question d’argent, c’est une question de victoire. Et c’est ce à quoi nous nous employons».

Avec Agüero, partenaire de Messi en sélection argentine, le Barça aura une solution supplémentaire dans le secteur offensif, qui a beaucoup souffert du départ l’été dernier à l’Atlético de Madrid de Luis Suarez, non retenu par le club catalan.