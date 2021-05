Euro 2020: Hazard a encore «des problèmes» à la cuisse, pas d’opération pour De Bruyne

Eden Hazard a encore «quelques problèmes avec (sa) cuisse» mais «sera là quand l’Euro commencera», a indiqué le Diable rouge, lundi en conférence de presse à Tubize.

Le capitaine des Diables Rouges, qui sort d’une saison compliquée au Real Madrid où il a passé plus de temps à l’infirmerie que sur les terrains, s’est exprimé devant la presse.

«Je n’ai pas pu jouer le dernier match avec le Real Madrid à cause d’une douleur à la cuisse. J’ai pris une semaine de repos. Je vais voir quel est le plan avec le staff médical», a dit Hazard, qui débutera donc peut-être ce rassemblement par des entraînements individuels. «Je ne suis pas à 100 pour cent physiquement mais mentalement, je suis bien. J’espère être prêt pour le 12 juin.»

Le Brainois a connu une seconde saison madrilène aussi compliquée que la première. «C’est sûr que j’aurais préféré arriver avec quelques bons matches dans les jambes. Elle a été compliquée, mais on va ou va essayer d’être en forme pour le premier match, se préparer pour arriver avec la meilleure forme possible.»

Hazard, 32 buts en 106 sélections, n’est plus apparu lors d’une rencontre internationale depuis le 19 novembre 2019. Il a raté 11 matches depuis lors, la faute à des blessures mais aussi à une infection au coronavirus. «C’est toujours un bonheur d’être ici avec les Diables. Je suis vraiment content, cela m’avait manqué d’être avec le groupe.»

Le groupe est quasi au complet à Tubize. Seul Kevin De Bruyne manque à l’appel. Le joueur de City, qui rejoindra les Diables lundi prochain, souffre de fractures du nez et de l’orbite après un choc lors de la finale de Ligue des Champions perdue contre Chelsea samedi. «Je suis déçu pour lui, car il a fait une année magnifique et sortir blessé d’une finale, c’est dur. On sait tous l’importance qu’il a dans le groupe. Qu’il profite bien de ses jours de repos. J’espère qu’il sera à 100 pour cent.»

Hazard est aussi revenu sur le départ de Zinédine Zidane du Real Madrid. «Comme tout le monde, je suis déçu du départ de Zidane», a dit le Belge, dont ‘ZZ’ était l’idole de jeunesse. «Il sait toute l’admiration que j’ai pour lui, comme joueur et comme coach. Je me sens un peu frustré, car je n’ai pas pu lui apporter plus.»

Son équipier à Madrid Karim Benzema a lui fait son retour en équipe de France. «En tant qu’admirateur de football, on veut que les meilleurs joueurs jouent et Karim est l’un de ceux-là. Pour nous, on a déjà perdu une demi-finale de Coupe du monde sans lui contre la France. Ils seront encore plus forts avec lui et ce sera encore plus difficile, mais nous allons relever le défi. Je suis content pour Karim car l’équipe de France représente beaucoup pour lui.»

Eden Hazard a d’ailleurs souligné à plusieurs reprises qu’il se voyait encore au Real Madrid la saison prochaine, bien décidé à honorer son contrat. «Je ne me vois pas partir. Je peux faire de belles choses si je suis en forme.»

La Belgique, après des matches de préparation contre la Grèce (3/6) et la Croatie (6/6), débutera le rendez-vous continental par un duel contre la Russie à Saint-Péterbsourg le 12 juin. Les Diables affronteront ensuite le Danemark à Copenhague (17/6) et la Finlande, une nouvelle fois à Saint-Pétersbourg (21/6).

Hazard ne se voit pas ailleurs qu’au Real» la saison prochaine «Je ne me vois pas ailleurs qu’au Real Madrid. Je me connais, et je sais que si je suis prêt à jouer et complètement fit, je peux faire de grandes choses avec ce club», a-t-il assuré après deux saisons compliquées avec les Merengues et des rumeurs qui évoquent avec insistance un départ de Madrid. «Premièrement, je suis concentré sur l’Euro mais ensuite je veux faire de grandes choses pour le Real la saison prochaine», a-t-il assuré dans son style habituellement détendu. «Il me reste encore trois ans de contrat au Real, on sait que les deux premières années étaient compliquées, mais je veux continuer à donner le meilleur de moi-même à Madrid», a-t-il martelé à deux reprises. Hazard s’est également dit «très déçu que Zidane parte», après la décision de l’entraîneur français, avec qui il entretenait une relation privilégiée, de quitter la «Maison Blanche» au terme de cette saison. «Il sait toute l’admiration que j’ai eu et que j’ai pour lui. J’ai passé deux belles saisons à ces côtés. Je suis frustré de ne pas avoir pu lui donner plus», a regretté le Wallon. A propos de la polémique née il y a deux semaines après l’élimination du Real par Chelsea en demi-finale de la Ligue des champions, au terme de laquelle Hazard était apparu hilare aux côtés de ses anciens équipiers londoniens, Hazard s’est voulu clair. «Non je n’ai pas célébré le titre de Chelsea (sacré samedi en Ligue des champions face à Manchester City, ndlr). Je suis un joueur du Real Madrid donc je suis juste heureux pour mes amis là-bas. J’espère que l’an prochain ce sera pour le Real».

Pas d’opération pour De Bruyne

Si Kevin De Bruyne ne doit rejoindre le groupe que lundi prochain après sa défaite en finale de la Ligue des Champions samedi contre Chelsea (0-1), le capitaine de Manchester City alimentait malgré tout les discussions. En effet, ‘KDB’ est sorti à l’heure de jeu à Porto et souffre de fractures du nez et de l’orbite. Lundi pour sa première conférence de presse avant l’Euro, Roberto Martinez a donné des nouvelles rassurantes de son joueur. «Nous sommes chanceux dans notre malheur, il n’a pas besoin de se faire opérer», a déclaré le sélectionneur depuis le centre national du football de Tubize.

«Kevin est positif et se sent bien. Le traitement réagit bien aussi. Nous aurons une idée bien plus claire des prochaines étapes à suivre d’ici cinq jours», a continué Martinez. «Nous ne savons pas encore s’il pourra jouer le premier match. Nous allons suivre l’évolution de très près.» La possibilité de voir ‘KDB’ jouer avec un masque à l’Euro est vraisemblablement très grande. Le Catalan a d’ailleurs déjà joué avec un masque lorsqu’il était joueur, aussi à cause d’un nez cassé. «Depuis lors, c’est plus facile de les porter», a-t-il rigolé en évoquant l’évolution des technologies.

Toutefois, il n’est pas encore sûr que De Bruyne puisse être présent lors de l’entrée en lice de la Belgique le 12 juin contre la Russie. «Son programme est quelque peu modifié, car il ne pourra pas vraiment se reposer cette semaine, mais devra principalement subir des tests. Nous devons être prudents, mais je suis davantage confiant qu’après la finale», a dit Martinez.

Martinez vise le 3e match pour Witsel

Le Catalan n’a pas manqué d’aborder la santé d’Axel Witsel. Le médian du Borussia Dortmund se remet d’une blessure au tendon d’Achille et est en pleine course contre-la-montre afin d’être prêt pour l’Euro.

«Il travaille très bien depuis longtemps, mais a encore besoin d’acquérir du rythme. Je suis très confiant à son sujet. Le but est qu’il soit prêt pour le troisième match de groupe. Nous n’allons pas mettre une pression supplémentaire sur les épaules d’Axel», a ajouté Martinez.

C’est d’ailleurs pour pallier l’éventuel forfait de Witsel que le sélectionneur a intégré les réservistes Sambi Lokonga, Brandon Mechele et Zinho Vanheusden au groupe.