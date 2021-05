Boucle du Hainaut: les communes soutiennent (la) Revolht

Les communes concernées par le projet de Boucle du Hainaut soutiennent l’ASBL Revolht en finançant des études sur les alternatives.

L’ASBL Revolht fédère les citoyen (ne)s opposé(e)s au projet de Boucle du Hainaut, cette ligne haute tension imaginée par Élia entre Avelgem et Courcelles. Mais l’association va plus loin et elle veut proposer des solutions. «Des solutions qui ne sont pas basées sur le coût mais bien sur des faits et des technologies réels, actuels et à venir; tout le contraire de ce que propose actuellement Elia» souligne Revolht.

L’ASBL dispose de ses propres «experts», «compétents» et bénévoles qui établit un dossier subdivisé en trois parties: une analyse du contexte énergétique wallon, belge et européen; une contre-analyse du dossier de base d’Elia et de Jing Dai («l’expertise pas vraiment indépendante demandée par le Ministre Willy Borsus»); une proposition de solutions techniques alternatives «respectueuses de tous».

L’association explique que ces «solutions» ont déjà été présentées au ministre Willy Borsus (MR), à Paul Magnette (PS), à l’Institut Vandervelde et à «plusieurs représentants d’Écolo». Ces éléments ont également été présents aux quatorze bourgmestres des communes concernées, ce récent vendredi. «À la fin de la présentation, les communes se sont engagées à prendre en charge solidairement le montant de la contre-expertise de la solution proposée et commandée auprès de l’UMons» annonce Revolht, qui souligne «s’être sentie écoutée, entendue, soutenue et respectée, et pointe en avant la solidarité exemplaire des communes impactées».

Étudier l’enfouissement

Par ailleurs, Ludivine Gauthier (PS) proposera une (autre) motion au conseil communal d’Ath, ce lundi soir. Une initiative identique, sur le même texte, sera notamment prise au conseil communal de Seneffe, presque au même moment.

«Il ressort des rencontres avec ses représentants, qu’Élia a révélé estimer qu’aucune commune n’avait demandé l’enfouissement et que par conséquent, cette alternative n’était pas étudiée» indique Ludivine Gauthier. «Or une motion votée en octobre dernier exigeait notamment que des alternatives soient étudiées par un collège d’experts indépendants d’Élia.»

«Aucune réponse n’est apportée quant à l’étude d’alternatives techniques à la ligne aérienne» souligne encore Mme Gauthier en préambule.

La motion s’articule en cinq articles dont le deuxième est ainsi libellé: «solliciter, en cas de maintien du projet si le besoin énergétique de la ligne devait être confirmé, que la contre-expertise analyse la faisabilité de l’enfouissement complet de la ligne ou à défaut, partiel sur le territoire de la commune d’Ath et, à défaut d’y recourir, d’expliciter et de motiver de manière claire et détaillée les raisons techniques justifiant ce choix.»