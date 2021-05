Deux plaintes contre la RTBF et RTL-TVI déclarées non fondées par le CDJ

Le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a déclaré non fondées les plaintes introduites à l’égard d’un reportage de l’émission Questions à la Une (RTBF) et d’une séquence du journal télévisé de RTL-TVI, indique-t-il lundi dans un communiqué.

La première plainte visait un reportage de Questions à la Une consacré au vécu des locataires sociaux, auxquels le média avait donné la parole et dont certains avaient évoqué des problèmes concrets liés à la société de logements de service public La Sambrienne.

Cette dernière reprochait au média «d’avoir diffusé des informations non vérifiées, de ne pas avoir sollicité de droit de réponse adéquat et d’avoir usé de méthodes déloyales pour obtenir certains témoignages», explique le CDJ.

Dans son avis, l’organe d’autorégulation des médias a constaté que les journalistes avaient veillé, avant diffusion, à solliciter le point de vue du président de la société qui avait accepté et avait pu ainsi librement s’exprimer sur les problèmes de gestion rencontrés. «La brièveté de l’intervention de cet interlocuteur n’avait pas d’incidence sur le compte rendu qui en était donné», note-t-il.

Le CDJ a également relevé que les déclarations des locataires avaient été vérifiées et qu’elles avaient été soumises, lorsque cela était nécessaire, à l’avis du président de la société.

Enfin, «rien dans le dossier ne permettait d’établir que la manière dont les journalistes avaient recherché des témoins locataires était déloyale», souligne le CDJ, pour qui «la démarche était claire et transparente».

La deuxième plainte concernait une séquence du journal télévisé de RTL-TVI dans laquelle les journalistes suivaient une patrouille de police chargée de contrôler le port du masque dans les différents lieux touristiques de Bouillon et de ses environs.

«Le plaignant contestait d’une part la véracité de l’information selon laquelle il avait l’obligation de porter le masque à l’endroit où il avait été contrôlé et d’autre part la diffusion sans autorisation de son image et de celle de sa famille, qui les associait, en contexte, à des personnes dangereuses qui ne respectaient pas les règles sanitaires», explique le Conseil de déontologie journalistique.

Le CDJ a noté que le passage du reportage relatif à l’intéressé et à sa famille était de très courte durée, qu’il se limitait à les montrer à une certaine distance qui ne dépassait pas le plan de demi-ensemble et que le reportage ne les mettait à aucun moment en cause ou ne sous-entendait qu’ils auraient sciemment transgressé la règle et mis autrui en danger. En conséquence, il a estimé qu’«il serait disproportionné de conclure qu’il y avait manquement dans le chef du journaliste et du média en matière d’identification».

L’organe d’autorégulation a également constaté que le journaliste n’avait aucune raison de mettre en doute la fiabilité et la crédibilité des informations fournies par la patrouille de police chargée du contrôle en prévention qu’il suivait, qui constituait une source officielle présente sur le terrain.