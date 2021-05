Demi-finale tendue à Top Chef et agacement de Paul Pairet: «Ma patience a des limites»

La première partie de la demi-finale de Top Chef a confirmé que les candidats se tiennent de près. Et que Paul Pairet est capable de perdre patience. Si, si.

Il ne reste que deux marches à franchir pour les trois derniers cuisiniers de Top Chef, Sarah, Mohamed et Matthias, avant une potentielle consécration. Cette semaine, place donc à la demi-finale.

Chaque candidat imposera sa propre épreuve aux deux autres cuisiniers. Celui-ci doit l’emporter pour éviter que ses adversaires ne marquent de point. Les candidats ayant récolté le plus de points iront en finale.

Mohamed a ouvert le bal avec sa thématique autour des macaronis farcis.

Une épreuve marquée notamment par l’agacement de Paul Pairet face à Sarah, complètement perdue et défaitiste.

«Ça me fait ch***», a déclaré la candidate dès l’entame de l’épreuve… Paul Pairet a d’abord joué l’apaisement, affirmant qu’il «n’y a pas de thèmes qui ne soient pas intéressants».

Tu me sors quelque chose. Tu précuis ces macaronis. Tu me fais une farce. Tu me fais deux sauces. Ça ne va pas être difficile ça. On ne peut pas te le faire non plus.

«Ça ne m’aide pas. Chef, vous ne m’aidez pas du tout», a répondu Sarah, désemparée. Ce à quoi Paul Pairet a fini par répondre en la laissant en plan: «Ma patience a des limites. Là, ça ne va pas le faire. On est parti sur de très mauvaises bases. C’est assez rare que je me fâche, mais pour le coup, je vais me fâcher. T’es toute seule».

À l’interview, le chef expliquera son mécontentement. «Si on veut aller en finale, on commence par se battre. On ne peut pas faire la recette à sa place. Si ce n’est pas elle qui prend les choses en main, c’est tant pis pour elle».

La brigade violette finira par se rabibocher, avec l’intervention d’Hélène Darroze.

Une intervention salutaire, puisque Sarah… remporte l’épreuve devant Mohamed!

C’est ensuite au tour de la jeune cheffe d’imposer sa thématique pour la deuxième épreuve. Il s’agit de réaliser un dessert avec quatre produits imposés: os à moelle, oursin, agrumes et… pollen. Pourquoi pas…

Une épreuve qui ne sourira pas à Sarah puisqu’elle termine dernière, et offre donc à Matthias et Mohamed un point, ce qui remet tous les candidats à égalité avant la dernière épreuve. Rendez-vous la semaine prochaine. Aperçu ci-dessous.