Coronavirus: ce qu’il faut savoir ce lundi en Belgique et dans le monde

Covid-19: on fait le point sur ce qui a fait l’actu, en Belgique et dans le monde, ce lundi 31 mai 2021.

La sélection de la rédaction 1. Les chiffres du coronavirus s’améliorent: «La bulle devrait exploser», estime Yves Van Laethem Le porte-parole interfédéral est revenu sur l’amélioration des chiffres du Covid chez nous, alors qu’un Codeco se prépare ce vendredi 4 juin 2021.Pour Yves Van Laethem, le concept de la bulle a fait son temps, a-t-il expliqué chez Maxime Binet, ce matin, sur DH Radio. + LIRE L’ARTICLE 2. Le nombre de patients en soins intensifs continue de diminuer Entre le 24 et le 30 mai, il y a eu en moyenne 87,3 nouvelles admissions à l’hôpital par jour de personnes positives au Sars-CoV-2, soit une baisse de 26% par rapport à la période de référence précédente. Par ailleurs, 1 220 personnes sont à l’hôpital, souffrant de Covid-19, dont 443 en soins intensifs, selon les derniers chiffres publiés lundi matin par l’Institut de santé publique Sciensano. + LIRE L’ARTICLE

1. BELGIQUE

Les jeunes de 18-25 en clef de voûte immunitaire

Anne Magotteaux, actuellement l’un des médecins superviseurs au centre de vaccination de Wavre, est enthousiaste quand on évoque la campagne de vaccination. «Cela se déroule sans le moindre accroc, sourit-elle. Les équipes d’infirmiers, de bénévoles et de médecins sont magnifiques et l’on pourrait même vacciner davantage.»Elle qui est spécialisée en médecine tropicale et a fait toute la campagne de vaccination dans divers centres du Brabant wallon, tient cependant à préciser que l’été 2021 sera capital quant à la régression de la pandémie. + LIRE L’ARTICLE

La CNE dénonce des conditions de travail déplorables et une sécurité sanitaire bafouée chez Ryanair

La crise du coronavirus a encore détérioré les conditions de travail des employés de Ryanair, déplore lundi la CNE. Le syndicat chrétien des employés communique à l’occasion de la journée internationale du personnel de cabine, célébrée le 31 mai. + LIRE L’ARTICLE

2. RÉGIONS

Covid à l’institut de la Providence: 1000 élèves à la maison

Le virus courait dans la section secondaire de l’Institut de la Providence à Wavre. La médecine scolaire a préféré la fermer ces lundi et mardi. + LIRE L’ARTICLE

/

3. MONDE

Le président sud-africain annonce un renforcement des restrictions

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche soir un retour à des mesures plus strictes contre le Covid-19. Son pays est sous la menace imminente d’une troisième vague de la pandémie. + LIRE L’ARTICLE