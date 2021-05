Euro 2020: le Pays de Galles avec Bale, Ramsey, Allen et Davies à l’Euro

Gareth Bale, loué par le Real Madrid à Tottenham cette saison, sera le fer de lance du Pays de Galles lors du prochain Euro (11 juin - 11 juillet). L’attaquant de 31 ans est le principal atout de Robert Page.

Outre Bale, les Gallois seront emmenés par les expérimentés Aaron Ramsey, Joe Allen et Ben Davies. Les jeunes Matt Smith (Manchester City) et Rubin Colwill (Cardiff City), respectivement 21 et 19 ans, sont les deux surprises de l’effectif constitué par Robert Page. Colwill ne compte que six rencontres avec l’équipe première de Cardiff City.

James Lawrence, ancien joueur du RSC Anderlecht et actuellement à Saint-Pauli en D2 allemande, a dû renoncer en raison d’une blessure. Il est remplacé par Tom Lokyer (Luton Town).

Hal Robson-Kanu, qui avait marqué un but contre les Diables Rouges en quarts de finale de l’Euro 2016, n’est pas repris.

Les Gallois affronteront la Suisse à Bakou le 12 juin avant de défier la Turquie le 16 juin, toujours à Bakou, et l’Italie à Rome le 20 juin.

Page dirige les Dragons car Ryan Giggs, toujours T1 officiel, est écarté depuis des mois. L’ancien joueur de Manchester United est accusé d’avoir délibérément donné des coups de tête à son ex-petite amie et de l’avoir contrôlée tout au long de leur relation. Il sera jugé en janvier 2022.