Chasse à l’homme en Dordogne: l’ancien militaire a été arrêté

L’ancien militaire armé et recherché depuis dimanche en Dordogne a été interpellé lundi et blessé lors de son arrestation, a indiqué le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter.

L’homme a été «neutralisé», a écrit le ministre, félicitant les gendarmes et «en particulier le GIGN» pour leur «action déterminante».

De source proche de l’enquête, l’homme a été «blessé par balles».

Un tir de riposte

Selon le préfet de Dordogne, Frédéric Perissat, il a été «blessé par un tir de riposte». Il se trouve «entre les mains du service d’incendie et de secours pour sa prise en charge médicale», a ajouté le préfet lors d’un point presse.

Lors de l’arrestation, il a «ouvert le feu à plusieurs reprises sur les hommes du GIGN», a ajouté le général Pétillot, commandant de la région de gendarmerie de Nouvelle Aquitaine. «Il était toujours dans la logique suicidaire» et se trouvait en «bordure» de la zone de recherches, a-t-il encore dit, précisant que ses blessures étaient «graves».

Violence conjugale

Depuis dimanche, les GIGN de Toulouse et de Satory, en région parisienne, et plus de 300 gendarmes ainsi que des équipes cynophiles, appuyés par au moins sept engins blindés et sept hélicoptères, tentaient de débusquer Terry Dupin, 29 ans, réfugié dans une zone escarpée, pierreuse et boisée, difficile d’accès, d’environ 4 km2.

L’ex-militaire, qui a été dans l’armée de 2011 à 2016, et a appartenu au régiment d’infanterie de Brive, était armé d’une carabine de chasse, une Winchester de calibre 30-30 dont il a fait usage à plusieurs reprises dans sa fuite contre les forces de l’ordre, endommageant gravement des véhicules de la gendarmerie.

Dans la nuit de samedi à dimanche, cet homme déjà condamné quatre fois pour des violences conjugales sur son ex-compagne, mère de ses trois enfants, s’était présenté au domicile de cette dernière. Il a commis des violences sur celle-ci et a tiré sur son nouveau compagnon, sans l’atteindre, avant de prendre la fuite.