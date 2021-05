Alexander Scholz, ex-joueur de Lokeren, du Standard et du Club Bruges rejoint le Japon

Le joueur danois Alexander Scholz va poursuivre sa carrière au sein du club de première division japonaise Urawa Red Diamonds.

L’ancien défenseur de Lokeren, du Standard et du Club de Bruges quitte le FC Midtjylland, vice-champion du Danemark. Midtjylland a également perdu son entraîneur Brian Priske samedi dernier. L’ancien joueur du Racing Genk et du Club de Bruges sera le nouveau T1 de l’Antwerp la saison prochaine où il succède à Frank Vercauteren.

Scholz, 28 ans, a évolué en Jupiler Pro League pendant cinq ans et demi, entre janvier 2013 et août 2018. À Lokeren (2013-2015) et au Standard (2015-2018), il a toujours été un pion important de la défense. Au Club de Bruges (janvier 2018-août 2018), il n’a pas réussi à s’imposer. Il a remporté la Coupe tant avec Lokeren qu’avec le Standard et le titre avec le Club.

Il a ensuite rejoint à l’été 2018 Midtjylland, où il a ajouté un autre titre et une coupe à son palmarès.

Urawa Red Diamonds est actuellement septième de la J-League japonaise. Il compte autant de points que le 6e, le Vissel Kobe de Thomas Vermaelen.