10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce lundi

Pourquoi la nouvelle politique agricole commune (PAC) prend du retard; Quel a été le temps de jeu des Diables ?; Jonathan Fournel a encore du mal à réaliser qu’il a remporté le Concours Reine Élisabeth… Voici une sélection de 10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce lundi 31 mai 2021.

1. La nouvelle PAC prend du retard

La nouvelle PAC et son budget de 387 milliards, on en connaît plus que les contours. Mais le trilogue - entamé ces derniers jours entre les 27 ministres de l’Agriculture, la Commission européenne et le Parlement – n’a pas permis d’atteindre un accord.

Le ministre Borsus revient sur ces difficultés.

+LIRE L’ARTICLE

2. INFOGRAPHIE | Temps de jeu des Diables: une saison courte et dense

Tous les Diables n’ont pas eu le même temps de jeu, cette saison. Courtois a joué 5 fois plus que Hazard.

+LIRE L’ARTICLE

3. Les jeunes en clef de voûte immunitaire

Anne Magotteaux, actuellement l’un des médecins superviseurs au centre de vaccination de Wavre, est enthousiaste quand on évoque la campagne de vaccination. «Cela se déroule sans le moindre accroc, sourit-elle. Les équipes d’infirmiers, de bénévoles et de médecins sont magnifiques et l’on pourrait même vacciner davantage.» Elle lance un appel aux 18-25 ans qui demeurent réticents à la vaccination «car nous entrons dans une période délicate».

+LIRE L’ARTICLE

4. Rodéos urbains à Namur: à 107 km/h dans une «zone 30»

La police de Namur est intervenue, samedi en soirée et dans la nuit de samedi à dimanche, pour calmer des «Fangio» s’adonnant à nouveau à des rodéos urbains en différents endroits de la Ville.

+LIRE L’ARTICLE

5. Trois jours de compétition aérienne pour 39 pilotes à Saint-Hubert

Il était 39 pilotes à concourir dans le championnat de Belgique de vol à voile qui s’est terminé ce dimanche au Centre National de Vol à Voile (CNVV) à Saint-Hubert. Une semaine chahutée pour les trois catégories, puisque la météo ne leur a permis de voler que trois jours sur toute la semaine du championnat. «Le minimum pour que le championnat soit validé, explique Michel Pihard, président de la fédération belge de vol à voile. Après avoir dû organiser le championnat en 10 jours, en raison du Codeco du 11 mai qui a autorisé notre compétition à avoir lieu.»

Le championnat, plus grosse compétition qualificative belge pour les championnats d’Europe et du monde, a donc pris ses quartiers le dimanche 23, le vendredi 28 et le samedi 29 mai sur l’aérodrome de Saint-Hubert, 85 hectares de plein air d’où se sont élancés les pilotes pour trois épreuves de plusieurs heures.

+LIRE L’ARTICLE

6. Jonathan Fournel (vainqueur du Concours Reine Élisabeth 2021): «C’est dingue, c’est fou…»

Au lendemain de sa victoire, Jonathan Fournel, gagnant du Concours Reine Élisabeth 2021, session piano, a encore du mal à réaliser ce qui lui arrive.

«Tout ça, c’est dingue, c’est fou», sourit le jeune homme, passionné et humble. «Je passe de la vie que j’ai depuis 27 ans à quelque chose qui décolle d’un coup… et tellement vite que c’est presque effrayant!»

+LIRE L’ARTICLE

7. Pourvu que l’histoire ne se répète pas pour Goffin

Vingt-quatre heures après Greet Minnen, proche de l’exploit, hier, jour d’ouverture du Roland-Garros 2021, les trois autres Belges présents dans le tableau final des simples sont en lice, ce lundi à Paris.

Seul compatriote du tableau messieurs, David Goffin (ATP 13/N.13) aborde le Grand Chelem sur terre battue avec une énorme méfiance. Parce qu’il se sait en manque de constance après une période difficile marquée par une blessure à l’adducteur droit et des défaites précoces aux tournois de Rome et de Lyon. Du coup, le N.1 belge concède un relatif manque de confiance avant d’affronter en cette fin d’après-midi (pas avant 17h), un prometteur Transalpin, le jeune Lorenzo Musetti (ATP 76), 19 ans, vainqueur de l’Open d’Australie juniors en 2019, N.1 mondial juniors cette année-là, aussi demi-finaliste à Acapulco en mars (dur) et tout récemment à Lyon (terre battue). Un adversaire, pote de Fognini, qui rappelle quelque chose au Liégeois…

+LIRE L’ARTICLE

8. Jardiner (presque) sans eau

Économiser l’eau au maximum (voire ne pas arroser du tout) en jardinant, c’est possible. Il suffit de mettre en application quelques principes de bon sens prônés par le xéropaysagisme.

+LIRE L’ARTICLE

9. Cyclisme: Cian Uijtdebroeks: «C’était le moment»

Cian Uijtdebroeks, le coureur de Hannut a remporté de manière autoritaire la Classique des Alpes avec un nouveau solo impressionnant.

+LIRE L’ARTICLE

10. EDITO | Piqûre de rappel

«Re Vax 50 +», telle est l’appellation de l’opération qui débute ce lundi en Wallonie, comme l’a indiqué ce dimanche la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS).

+LIRE L’ARTICLE