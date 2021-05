Les chiffres du coronavirus s’améliorent: «La bulle devrait exploser», estime Yves Van Laethem

Le porte-parole interfédéral est revenu sur l’amélioration des chiffres du Covid chez nous, alors qu’un Codeco se prépare ce vendredi 4 juin 2021.

Pour Yves Van Laethem, le concept de la bulle a fait son temps, a-t-il expliqué chez Maxime Binet, ce matin, sur DH Radio.

«La bulle devrait exploser. C’est un bien, c’est un mal? On peut en discuter. (...) Il est probablement temps de passer à autre chose, mais maintenant on passe vraiment à beaucoup de liberté», a expliqué le virologue.

La crainte d’une nouvelle vague, comme on l’avait connue lors du précédent déconfinement, doit également être nuancée. «On a construit des écluses depuis lors. C’est notamment la vaccination», a poursuivi Yves Van Laethem.

La belle saison qui pointe nous aidera également. «Le contexte estival est favorable pour nous et pas au virus», se réjouit-il.

En revanche, la vitesse du déconfinement tel qu’il est prévu «fait un peu peur aux experts», a-t-il admis. «Les experts vous diraient que s’il fallait aller plus vite, c’est une très grande frayeur qu’ils auraient. (...) Je suis un peu craintif, on va à la limite de la vitesse que l’on peut faire. Mais j’ai confiance dans le fait que ça ne dérapera pas grâce au vaccin, et j’espère que la population ne pensera pas que tout est absolument résolu».

L’expert est également revenu sur la possible 3e dose de vaccin qui est déjà évoqué, alors que beaucoup n’ont pas encore reçu de première dose...

«La science pour le moment ne nous montre pas de manière convaincante qu’il faille une troisième dose. Qu’il faille se préparer à une 3e dose, ça, c’est autre chose. Il ne faut pas qu’on soit surpris. S’il faut une 3e dose, il faut que la campagne soit prête. De là à dire qu’il en faudra une cette année pour tout le monde, je pense qu’il y a un grand point d’interrogation», a-t-il conclu.