L’épisode spécial de «Friends» aussi diffusé sur Auvio et sur Tipik

Friends va débarquer sur Auvio et Tipik. Reporters/Everett

La RTBF l’a annoncé ce matin: elle diffusera elle aussi l’épisode spécial de la série «Friends», programmé la semaine dernière aux États-Unis sur HBO Max.

C’est un joli coup de la chaîne publique: elle diffusera l’épisode spécial d’abord sur Auvio le 13/06 avant une diffusion sur Tipik le 20/06.

En France, c’est TF1 qui a décroché les droits de diffusion – dont le montant n’est jamais cité – mais la chaîne privée n’a pas encore communiqué de date précise. Par contre, l’épisode a été mis en ligne dès jeudi dernier sur Salto – la plateforme commune à TF1, M6 et France Télé – et cela a eu pour effet de doper sa fréquentation. L’épisode a représenté 21% de la consommation globale de Salto le jeudi, alors qu’un programme normal se situe plutôt entre 5 et 10%.

Selon Thomas Follin, directeur général de Salto, 40% de cette consommation a été le fait des 25-50 ans et 27% des 16-24 ans.

Rappelons que cet épisode spécial tourné en public pour la plateforme HBO Max, qui possède les droits de la série «Friends» aux États-Unis, ne constitue pas un épisode à part entière de la saga. Il s’agit plutôt d’une interview divertissante réalisée par l’animateur britannique James Corden avec les six acteurs emblématiques de la saga: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer.