Coronavirus: le président sud-africain annonce un renforcement des restrictions

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche soir un retour à des mesures plus strictes contre le Covid-19. Son pays est sous la menace imminente d’une troisième vague de la pandémie.

Quatre des neuf provinces du pays, dont celle de Gauteng, qui englobe Johannesburg ainsi que la capitale Pretoria, sont déjà touchées par une 3e vague, a affirmé le chef de l’Etat dans une allocution télévisée. «Ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que le pays dans son ensemble soit entré dans une troisième vague», a-t-il mis en garde.

L’Afrique du Sud est officiellement le pays le plus touché du continent, avec 1,65 million de cas recensés pour 56’363 décès. «Le nombre de tests positifs au Covid-19 a plus que doublé le mois dernier», a souligné M. Ramaphosa.

Couvre-feu

À partir de lundi, le couvre-feu imposé jusqu’ici entre minuit et 04 h 00 démarre à 23 h 00. Les commerces non essentiels incluant les bars, restaurants et salles de sport, doivent fermer dès 22 h 00. Les rassemblements, dont les cérémonies religieuses et les réunions politiques, sont limités à 250 personnes à l’extérieur et 100 à l’intérieur.

L’Afrique du Sud n’a vacciné qu’un peu plus d’1% de sa population et sa campagne d’immunisation des personnes âgées n’a démarré que la semaine dernière. Largement critiqué pour avoir tardé à se lancer dans la course mondiale à l’acquisition des précieux vaccins, le gouvernement affirme avoir acheté assez de doses pour au moins 40 des quelque 59 millions de Sud-Africains.