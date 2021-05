Thomas Van der Plaetsen, troisième, se qualifie pour les Jeux de Tokyo

Thomas Van der Plaetsen s’est qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo, dimanche, à l’Hypomeeting de Götzis, en Autriche. Van der Plaetsen s’est classé troisième du décathlon avec un score de 8.430 points, un nouveau record personnel.

Afin de décrocher un ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), Van der Plaetsen devait battre son record personnel (8.332 points). La limite olympique se trouve à 8.350 points.

Cinquième à l’issue de la première journée samedi, Van der Plaetsen a commencé la journée de dimanche avec un record personnel sur 110m haies en 14.36, ce qui lui a valu une victoire dans la troisième série et rapporté 929 points. Il a lancé le disque à 46m64, à un peu plus de deux mètres de son record personnel, pour une cinquième place dans le groupe A et 801 points. Il a franchi une barre à 5m40 à la perche, cinq centimètres en dessous de son record personnel, partageant la victoire avec le Français Thierry Baptiste, engrangeant 1.035 points supplémentaires.

Dans les deux dernières épreuves, Van der Plaetsen a lancé le javelot à 60m05, à cinq mètres de son record personnel. Cela lui rapportait une sixième place et 739 points de plus. Enfin, il courait le 1.500m en 4:41.39 (record personnel: 4:32.52), franchissant la ligne en 14e position. Les 672 points engrangés suffisaient pour porter son total à 8.430, s’offrir un record personnel et, surtout, valider son ticket pour Tokyo. Il se rapproche aussi du record de Belgique de Hans van Alphen (8.519 points en 2012)

La victoire est revenue au Canadien Damian Warner, auteur du 5e meilleur décathlon de l’histoire avec 8.995 points. Un autre Canadien, Pierce Lepage, a pris la deuxième place (8.534 points).

Nils Pittomvils a également signé un record personnel, 8.222 points, qui le place au sixième rang. Il a réalisé un record personnel sur 110m haies (14.35) et au disque (47m27), gagnant sa série dans cette discipline. A la perche, il a sauté 4m90. Par la suite, il ajoutait un record personnel au javelot (62m77), où il se classait troisième. Pittomvils finissait neuvième du 1.500m en 4:34.73 (record personnel: 4:27.40). Son score total de 8.222 points lui vaut une sixième place, à seulement 128 unités de la limite olympique.