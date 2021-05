L’ homophobie dans le sport

En sport, il n’est pas toujours bien vu de clamer son homosexualité. Le foot en est l’exemple le plus marquant: si, statistiquement, la société compte un certain pourcentage d’homosexuels et si le football en est le meilleur miroir, rares sont pourtant les joueurs professionnels qui font leur coming out.

Dans les tribunes, des hordes de supporters entonnent des chants à caractère homophobe, mais on a toujours eu tendance à considérer que cela faisait partie du «folklore». Comment l’homosexualité est-elle perçue dans les autres sports? Est-il plus facile d’afficher sa différence en hockey ou en rugby? L’homophobie touche-t-elle moins les sports féminins? Quelles stratégies mettre en place pour lutter contre les discriminations?

Pour en parler, Julie Morelle reçoit Didier Digneffe, arbitre de football victime d’homophobie, Pierre François, CEO de la Pro League, Jill Boon, championne de hockey et Frédéric De Fays, des Straffe Ketten, 1re équipe de rugby inclusive de Belgique.

La Trois, 21.05