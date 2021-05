Coups de théâtre célèbre les planches

France Télévisions célèbre le théâtre durant toute une semaine à travers divers spectacles, pièces et troupes.

Dès ce lundi et jusqu’au 4 juin, France Télévisions donnera le coup d’envoi d’une nouvelle édition de Coups de théâtre. Une semaine entière dédiée aux planches et au spectacle vivant.

Au programme, cinq soirées théâtrales avec notamment Papy fait de la résistance écrit par Martin Lamotte et Christian Clavier, Les Chatouilles ou la danse de la colère d’Andréa Bescond et Éric Métayer, ainsi que deux soirées consacrées à la Comédie-Française qui proposera Roméo et Juliette, Fables, Fanny et Alexandre et Le Petit-Maître corrigé.

Les théâtres et salles de spectacles ont particulièrement souffert de la crise sanitaire et ont trouvé un soutien à France Télévisions qui a rapidement programmé Au Spectacle ce Soir, le vendredi sur France 5, et créé Culturebox, une chaîne exclusivement consacrée à la culture et au spectacle.

Ce soir, France 3 programme l’adaptation française de la pièce de George Axelrod, The Seven Year Itch (Sept ans de réflexion) avec Guillaume de Tonquédec et Alice Dufour. Par une soirée brûlante de juillet, sur un balcon de Manhattan, un pot de fleurs en fonte pulvérise la chaise sur laquelle Richard Sherman était assis quelques secondes auparavant. La voisine de l’étage au-dessus vient de faire accidentellement tomber son tomatier. Cet incident, qui aurait pu être fatal à Richard, est la plus belle chose qui pouvait lui arriver…

France 3, 21.05