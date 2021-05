Vainqueurs de la compétition, les Red Lions subissent un revers 0-4 devant les Pays-Bas

Malgré une surprenante défaite 0-4 devant les Pays-Bas pour leur dernier match de Hockey Pro League, dimanche à Anvers, les Red Lions, N.1 mondiaux, ont inscrit un nouveau trophée à leur impressionnante collection en remportant la 2e édition de la compétition rassemblant les 9 meilleures nations mondiales.

Dans leur 14e et dernier match de Pro League avant de prendre la direction de l’Euro d’Amstelveen, les joueurs de Shane McLeod ont abordé la rencontre en étant assurés de leur victoire finale. L’une des raisons sans doute de leurs difficultés rencontrées face aux N.3 mondiaux

Roel Bovendeert a montré la voie à suivre à ses équipiers dès la 18e minute. Mirco Pruijser a doublé l’avance des N.3 mondiaux avant la pause (29e), avant que Seve van Ass, sur pc (35e), et Thierry Brinkman (38e) ne fixent le score en début de deuxième période.

La Belgique, championne du monde et d’Europe en titre avait déjà connu pareille mésaventure contre les Néerlandais en juin 2019 à Anvers, en dernier match de la phase régulière de Pro League. Là aussi, les Lions étaient assurés de disputer le Final Four et avaient laissé échapper le match 0-4 en faveur des Oranje.

Les Belges terminent ainsi cette 2e édition de Pro League, répartie sur deux saisons en raison de la pandémie, avec un bilan de 9 victoires, 3 partages (2 victoires aux shoot-outs) et 2 défaites (2-1 en Inde et 0-4 ce dimanche). Ils bouclent la compétition avec 76.19 pour cent de points.