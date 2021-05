VIDÉO | Cinquante Porsche sous le soleil de Gaume

De la légendaire Porsche rouge et blanche qu’on associe aux 24 heures de Francorchamps à la GT3 RS, de la mythique 911 à la Cayman en passant par la Carrera et d’autres modèles, elles étaient une soixantaine de la célèbre marque allemande à se prélasser dimanche après-midi sous le beau soleil de Gaume à Chassepierre. Parties du château de Colonster après le petit-déjeuner, les 60 voitures, belges, françaises et grand-ducales ont baguenaudé sur les petites routes des provinces de Lièges et de Luxembourg en passant entre autres par La Roche, Libramont, Bouillon pour terminer leur périple dans un des plus beaux villages de Wallonie. «C’est une balade sans concours de vitesse, juste pour le plaisir de la belle voiture, explique Jean-Pierre Coibion un des organisateurs. Nous organisons régulièrement ce type de rencontres grâce à notre groupe Facebook (Best on Road) qui compte aujourd’hui 400 voitures. Ceci étant même si Porsche est la marque la plus représentée, elle ne fait pas l’exclusivité. Nous sommes ouverts à d’autres marques de prestige.» Pour preuve dimanche à Chassepierre on a pu voir une Mustang, deux BMW et surtout une McLaren qui a fait converger tous les regards et toutes les envies.

Pendant que les participants se restauraient à la Vielle ferme, les badauds étaient nombreux pour admirer, photographier et se prendre à rêver d’être un jour au volant d’une de ces Porsche mythiques.