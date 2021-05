Goffin, sur le boycott des médias par Osaka: «Je trouve que cela fait partie du boulot»

Naomi Osaka (WTA 2) a franchi avec succès, dimanche, le premier tour à Roland-Garros en battant sur le court Philippe Chatrier la Roumaine Maria Tig (WTA 63) 6-4, 7-6 (7/4) après 1h47 de jeu. L’intérêt, toutefois, était de voir si la Japonaise, 23 ans, qui avait déclaré avant son entrée en lice refuser de s’adresser aux médias durant le tournoi pour «préserver ma santé mentale» s’exprimerait ou non après la rencontre.

Finalement, la lauréate de l’Australian Open a prononcé quelques mots, mais uniquement à l’adresse du public, sur le court, au micro de Fabrice Santoro. La protégée de Wim Fissette s’est contentée de quelques banalités du style «je suis très contente d’avoir gagné. C’est un somptueux court. Je n’ai joué que deux matches ici, un avant le toit et un maintenant. J’espère que cela va continuer. J’ai de bonnes sensations. Plus je jouerai, mieux je m’adapterai à la terre battue.»

La décision de Naomi Osaka de boycotter les médias pendant Roland-Garros n’a en tout cas pas été totalement bien comprise par ses collègues du circuit. Et notamment par David Goffin (ATP 13), qui fera son entrée en lice ce lundi soir, pas avant 17h, sur le court N.14, contre le jeune Italien Lorenzo Musetti (ATP 76), 19 ans.

«Maintenant qu’elle vient de le faire, j’y pense», a plaisanté le N.1 belge. «C’est un choix et elle l’assume. Au moins, elle fait un choix. Personnellement, je trouve que cela fait partie du boulot. Il y a des moments où c’est sympa, des moments où l’on est content d’y aller parce que l’on a gagné, des moments où l’on n’a pas envie parce que l’on a perdu. Voilà. C’est comme ça. Et c’est vrai que parfois on a l’impression de devoir à chaque fois un peu se justifier, ou parfois avant le tournoi, on n’a pas trop envie car on est concentré. Mais cela fait partie du métier de faire part de nos sensations, que ce soit avant ou après un tournoi. Et je le fais avec grand plaisir», a-t-il conclu.

Pour la petite histoire, Naomi Osaka risque une amende de 20.000 dollars pour chaque conférence de presse manquée. On imagine toutefois que vu son compte en banque - 19.773.132 dollars rien qu’en prize-money pour ses résultats sur les courts du monde entier -, elle les paiera avec le sourire.