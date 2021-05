Le jeune homme intercepté lors d’une course-poursuite à Gosselies a été libéré

Le jeune homme originaire de France et âgé de 19 ans intercepté par la police samedi matin rue du Calvaire à Gosselies (Charleroi) à la suite d’une course-poursuite a été libéré après audition, a indiqué dimanche le parquet de Charleroi. Les deux autres personnes à bord du véhicule sont toujours en fuite.

La police de Charleroi avait repéré un véhicule immatriculé en France samedi matin vers 04h30 sur la chaussée de Courcelles à Gosselies. «Les policiers ont voulu procéder à un contrôle du véhicule qui roulait à vive allure. Mais le conducteur n’a pas obtempéré aux injonctions policières et a tenté de semer les agents», avait précisé le parquet de Charleroi.

Les fuyards ont roulé à grande vitesse, emprunté des sens interdits et circulé en contresens pour tenter de semer les nombreuses équipes policières, requises en renfort. Après avoir circulé à Jumet et Ransart, la voiture en fuite avait terminé sa course après avoir percuté la façade d’un bureau de poste, deux véhicules en stationnement et arraché un feu de signalisation rue du Calvaire à Gosselies.

Un individu âgé de 19 ans et originaire de France avait été intercepté. Après avoir passé quelques heures en milieu hospitalier, ce dernier a été entendu. «Il a été libéré à la suite de son audition. Il n’était que passager dans le véhicule et pénalement, on ne peut rien faire», a confirmé dimanche le parquet de Charleroi.

Les deux autres personnes à bord du véhicule appartenant à une personne née en 1947 sont toujours en fuite.