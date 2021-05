Coronavirus: ce qu’il faut savoir ce dimanche en Belgique et dans le monde

Covid-19: on fait le point sur ce qui a fait l’actu, en Belgique et dans le monde, ce dimanche 30 mai 2021.

Articles recommandés par la rédaction Bilan du jour: moins de 90 nouvelles hospitalisations en moyenne par jour La baisse de tous les indicateurs se poursuit en Belgique, selon les derniers chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour dimanche matin. Le point. + LIRE ICI Lancement lundi de l’opération «Re Vax 50+» en Wallonie La Wallonie lance lundi l’opération «Re Vax 50+» pour inciter les personnes âgées de plus de 50 ans à se faire vacciner contre le coronavirus, a annoncé dimanche la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale. + LIRE ICI

Belgique

Pas de Boum 3 samedi soir dans les parcs bruxellois

Des policiers ont saisi samedi peu après 16h00 le matériel de sonorisation du collectif l’Abîme au bois de la Cambre à Bruxelles, a indiqué le porte-parole du collectif, en charge de l’organisation de la Boum 3. Ilse Van de keere, porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, a confirmé la saisie et a précisé en fin de soirée qu’aucune fête n’a été signalée dans le bois. La porte-parole de la police de Bruxelles-Midi (Forest, Saint-Gilles et Anderlecht) n’a pas non plus fait état d’une fête dans les parcs de son territoire. + LIRE ICI

INFOGRAPHIES | Coronavirus: les hospitalisations au plus bas depuis sept mois en Brabant wallon

Le nombre d’hospitalisations continue de baisser en Brabant wallon, rapporte l’institut de santé publique Sciensano, ce dimanche matin. + LIRE ICI

Petite lockdown party dans l’ancien Cap au vert

Ce dimanche peu après 0 heure, le parquet du Luxembourg a été avisé de ce qu’une lockdown party était en cours à l’ancien hôtel-restaurant le Cap au Vert de Grandvoir (Neufchâteau) qui est actuellement en cours de rénovation par un repreneur. C’est dans l’ancien bâtiment qu’une dizaine de personnes, des amis, se sont réunis pour y faire la fête et apparemment y passer tout le week-end. + LIRE ICI

La mise en œuvre du certificat sanitaire européen au menu du prochain Comité de concertation

Le prochain Comité de concertation (Codeco), prévu le vendredi 4 juin, devra apporter de la clarté sur les modalités de mise en œuvre du futur certificat sanitaire européen en Belgique, a indiqué dimanche la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V). + LIRE ICI