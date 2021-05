«On a écrit l’histoire»: les Blues savourent leur sacre européen

Chelsea a gagné sa deuxième Ligue des Champions en battant Manchester City ce samedi soir. Voici les réactions côté Blues au micro de RMC Sport.

César Azpilicueta

«On a écrit l’histoire, je suis très content. Je l’ai dit avant le match: on a un groupe incroyable, tout le monde travaille, c’est incroyable. On le mérite, on va célébrer.»

Kai Havertz, le buteur

«Je ne sais pas quoi dire, je ne sais vraiment pas. J’ai beaucoup attendu (ce moment). Je veux remercier ma famille, mes parents, ma grand-mère et ma petite amie. J’ai attendu 15 ans pour vivre ce moment et nous y voilà.»

Thomas Tuchel, l’entraineur

«C’est le match le plus important en Europe, c’est une finale exceptionnelle et on a gagné, c’est incroyable. Je suis très fier, mais j’étais fier en amont parce j’ai toute confiance dans ce groupe, c’est un groupe très, très fort. On savait bien que nous n’étions pas le favori mais nous sommes un groupe très, très fort, nous sommes tous ensemble et tout est possible. On l’a fait deux fois (battre City) en Championnat, en Coupe, et on l’a fait une troisième fois. (Sur le scénario du match) Normalement, on voulait plus de possession, mais c’était difficile dans les premières minutes. Après en fin de première période, c’était mieux, on a créé quelques contre attaque très dangereuses, mais c’était un combat très dur.»

+ LIRE AUSSI | Chelsea remporte sa deuxième Ligue des Champions face à Manchester City, Kevin De Bruyne blessé à l’œil