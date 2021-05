Belgian Cats: la Belgique domine Porto Rico (84-62) pour son 2e match de préparation

La Belgique s’est imposée face à Porto Rico 84-62 (mi-temps: 43-33) pour son 2e match du tournoi de Courtrai, samedi, en préparation pour l’Euro de basket féminin du 17 au 27 juin. Après leur succès sur la Serbie la veille (64-63), les Belgian Cats alignent ainsi un deux sur deux pour entamer leur campagne.

Si Kim Mestdagh, comme la veille, et Emma Meesseman étaient préservées (Elise Ramette et Antonia Delaere également), Philip Mestdagh alignait Julie Allemand et Kyara Linskens. Deux joueuses qui allaient de suite s’illustrer pour donner le rythme pour l’une et dominer la raquette pour l’autre. Les Belges menaient déjà 11-5 après 3 minutes et Philip Mestdagh pouvait faire tourner. Le sélectionneur flandrien aura déjà fait jouer toutes ses joueuses après 7 minutes de jeu.

Hanne Mestdagh finira avec 19 points au compteur dont six paniers à trois points, Julie Allemand avec 16 unités (6 assists), Kyara Linskens 9 (4 contres), et Billie Massey 8 (12 rebonds).

Porto Rico tenait la distance par Gwathmey et surtout Quinones (11 de ses 18 pts dans le premier quart) dans un premier temps. De 23-15 à la 10e, le marquoir allait ensuite grimper à 41-23 (+18, écart maximum) pour passer à 43-33 la pause avec un 0-10 encaissé tout de même. L’opposition était d’un moindre calibre que la veille, mais Julie Allemand (8 pts, 3 assists en première période) avait aligné à longue distance avec Hanne Mestdagh. Billie Massey (8 pts, 7 rebonds à la pause) avait aussi pris le relais de Kyara Linskens.

Trois paniers à trois points consécutifs d’Hanne Mestdagh dans la même minute faisait flamber le marquoir (53-33, 22e) à la reprise. Philip Mestdagh pouvait encore poursuivre ses essais. Les Belges passaient à 65-48 la demi-heure. Score final: 84-62 par Julie Vanloo (9 pts).

Les Portoricaines, victorieuses de leur championnat d’Amérique centrale, figurent dans le groupe de la Belgique à Tokyo, avec l’Australie et la Chine et préparent leur FIBA America (l’équivalent du championnat d’Europe) qu’elles organisent à San Juan du 11 au 19 juin. Les Belges avaient battu Porto Rico pour le premier match de leur histoire en Coupe du monde, en 2018, à Tenerife (83-36).

Dimanche, les Belgian Cats seront opposées au Nigéria, vainqueur de la Serbie plus tôt dans la soirée 59 à 56. Les quatre équipes présentes à Courtrai disputeront le tournoi Olympique du 27 juillet au 8 août à Tokyo. Les Nigérianes enchaineront de leur côté avec l’Afrobasket, le championnat d’Afrique, du 17 au 26 septembre à Yaounde au Cameroun, dont elles sont l’une des favorites.