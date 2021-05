Un samedi de manifestations pacifistes à Bruxelles

Santé en lutte ou encore une mobilisation européenne «pour la démocratie et la liberté», plusieurs manifestations sont en cours ce samedi à Bruxelles. On fait le point.

Deux à trois mille personnes en route vers le quartier européen

Deux à trois mille personnes se sont rassemblées samedi après-midi au Bois de la Cambre à Bruxelles, sans guère de respect des mesures sanitaires imposées à la suite de la pandémie de coronavirus, pour dénoncer ces restrictions et la politique vaccinale adoptée par les pays européens.

Les deux rassemblements, qui se déroulaient de manière pacifique vers 16h15, avec des effectifs de police nombreux mais postés à distance du kiosque du Bois de la Cambre, ont attiré des opposants aux vaccins venus de plusieurs pays européens.

Les Néerlandais étaient particulièrement nombreux, dont certains portaient des parapluies jaunes porteurs de slogan comme «peace» et «amour». Mais certains d’entre eux portaient la veste de treillis de l’armée néerlandais - voire l’uniforme complet - et un béret, a constaté sur place l’agence Belga.

BELGA

À quelques dizaines de mètres de distance, des familles profitaient sur les pelouses du soleil et de la température printanière.

EdA - Mathieu Golinvaux

Les militants ont pris, peu avant 17h, la route du quartier européen. La police, présente en nombre, encadre le cortège qui arpente les boulevards. Tout se déroule jusqu’à présent dans le calme.

Environ 1.500 participant à la manifestation pour la santé

Selon les estimations de la police de Bruxelles Capitale Ixelles, 1.500 personnes étaient présentes samedi à 15h au Mont de Arts à Bruxelles pour participer à la deuxième édition de la manifestation pour la santé. Ce rassemblement, le seul autorisé dans la capitale ce samedi, revendique plus de financements pour le secteur de la santé.

EdA - Mathieu Golinvaux

Rassemblés sous une banderole géante «Pas de profits sur nos vies», ce sont non seulement des professionnels de la santé, mais également des citoyens solidaires et de nombreux autres mouvements qui se sont joints à la protestation. Ainsi, des membres de L’école en lutte, d’Extinction rébellion, de Youth for climate, du Réseau de lutte contre la pauvreté et de diverses associations féministes sont venus soutenir la santé, mais également porter leurs propres revendications.

«Nous exigeons un système de santé accessible à tous, riches comme pauvres, des conditions de travail décentes qui nous permettraient de remettre l’humain au centre des préoccupations», clament les organisateurs. «Il est totalement immoral de faire de l’argent sur la santé des gens. Nous demandons aussi la levée des brevets sur les médicaments et les vaccins.»

Différents travailleurs du secteur de la santé se sont succédé sur scène pour témoigner de leurs conditions de travail. Parole a également été donnée aux enseignants, aux sans-papiers et aux associations féministes. Quelques représentations musicales ont aussi eu lieu.

Manifestation à l’ambassade bélarusse pour le journaliste Raman Pratasevich

Quelques dizaines de personnes ont manifesté samedi de 15h00 à 16h00, devant l’ambassade bélarusse, située avenue Molière à Ixelles, pour réclamer la libération du journaliste d’opposition Raman Pratasevich et de sa compagne Sofia Sapega, interpellés lors d’un atterrissage forcé d’un avion européen à Minsk dimanche dernier, ainsi que de l’ensemble des prisonniers politiques.

Les manifestants portaient des pancartes avec des messages comme «Liberté pour Pratasevich et Sapega» et «Non aux arrestations abusives». Des prises de parole ont été organisées.

«On estime qu’on doit faire usage de notre liberté pour ceux qui n’en ont pas et il nous apparaît vraiment critique qu’un pays continue d’appliquer la peine de mort en Europe», défend Christophe d’Aloisio, porte-parole de l’ONG d’inspiration chrétienne ACAT Belgique. «Notre organisation milite pour l’abolition totale de la peine de mort, quelles que soient les circonstances. (...) On est convaincus que les déclarations de Raman Pratasevich, comme quoi il est bien traité en prison et qu’il a participé à l’organisation de troubles, ont été obtenues sous la torture, car les choses qu’ils sont en train de lui faire avouer sont passibles de la peine de mort dans le code pénal» bélarusse.

Les manifestants dénoncent de plus le recours à un détournement d’avion de ligne pour procéder à son interpellation, ce qui a généré une réaction de l’Union européenne. Cette dernière a en premier lieu fermé son espace aérien au Bélarus et a demandé aux compagnies européennes de ne plus survoler le pays. «On voit derrière un intérêt géopolitique de la Russie», continue le porte-parole. «Il n’y avait pas meilleur moyen d’éloigner son «petit frère» bélarusse de l’Union européenne, qui n’aurait pas pu tolérer cette «piraterie d’Etat». (...) À partir du mois d’août 2020, il y a eu des grandes manifestations pour la démocratie comme on n’en avait jamais vues dans ce pays et beaucoup espéraient un renversement du régime, ce qui n’était pas à l’avantage de la Russie».